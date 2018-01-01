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    Клубний рейтинг УЄФА. «Шахтар» випередив «Бенфіку», «Динамо» залишилося на 22-му місці

    І донеччани, і кияни мають шанси поліпшити свої позиції
    Донецький «Шахтар» піднявся на одну сходинку у клубному рейтингу УЄФА. Сталося це після того, як «гірники» обіграли «Рому» у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів. За перемогу «помаранчево-чорні» отримали два бали. Таким чином, «Шахтар» випередив португальську «Бенфіку».
    • Сьогодні, 11:04
    • Розсилка
    Фото ФК &laquo;Шахтар&raquo;
    Фото ФК «Шахтар»

    І донеччани, і кияни мають шанси поліпшити свої позиції

    Донецький «Шахтар» піднявся на одну сходинку у клубному рейтингу УЄФА.

    Сталося це після того, як «гірники» обіграли «Рому» у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

    За перемогу «помаранчево-чорні» отримали два бали. Таким чином, «Шахтар» випередив португальську «Бенфіку».

    Зазначимо, що «Динамо» зберегло свій 22-й рядок у рейтингу.

    Якщо «біло-сині» зіграють бодай одного разу внічию у наступному раунді Ліги Європи, то випередять «Шальке» у боротьбі за 21-у сходинку.

    Клубний рейтинг УЄФА з футболу

    Станом на 23 лютого 2018 року

    1. «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 150.0
    2. «Баварія» (Німеччина) – 127.0
        «Барселона» (Іспанія) – 127.0
    4. «Атлетико» (Іспанія) – 126.0
    5. «Ювентус» (Італія) – 121.0
    6. «ПСЖ» (Франція) – 109.0
        «Севілья» (Іспанія) – 109.0
    8. «Манчестер Сіті» (Англія) – 99.0
    9. «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – 88.0
    10. «Порту» (Португалія) – 85.0
    11. «Арсенал» (Англія) – 83.0
    12. «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 82.0
          «Челсі» (Англія) – 82.0
    14. «Шахтар» (Україна) – 81.0
    15. «Бенфіка» (Португалія) – 80.0
    16. «Наполі» (Італія) – 78.0
    17. «Зеніт» (Росія) – 77.0
    18. «Базель» (Швейцарія) – 69.0
    19. «Тоттенгем» (Англія) – 67.0
    20. «Баєр» (Німеччина) – 66.0
    21. «Шальке-04» (Німеччина) – 62.0
    22. «Динамо» (Київ, Україна) – 61.0
    23. «Ліон» (Франція) – 57.5
    ...43. «Дніпро» (Україна) – 34.0
    ...135. «Зоря» (Україна) – 9.0
    ...142. ФК «Олександрія» (Україна) – 8.5
              «Ворскла» (Україна) – 8.5
              «Металіст» (Україна) – 8.5
              «Олімпік» (Україна) – 8.5

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