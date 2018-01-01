Клубний рейтинг УЄФА. «Шахтар» випередив «Бенфіку», «Динамо» залишилося на 22-му місці

І донеччани, і кияни мають шанси поліпшити свої позиції

Донецький «Шахтар» піднявся на одну сходинку у клубному рейтингу УЄФА. Сталося це після того, як «гірники» обіграли «Рому» у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів. За перемогу «помаранчево-чорні» отримали два бали. Таким чином, «Шахтар» випередив португальську «Бенфіку».