Клубний рейтинг УЄФА. «Шахтар» випередив «Бенфіку», «Динамо» залишилося на 22-му місці
- Сьогодні, 11:04
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Розсилка
І донеччани, і кияни мають шанси поліпшити свої позиції
Донецький «Шахтар» піднявся на одну сходинку у клубному рейтингу УЄФА.
Сталося це після того, як «гірники» обіграли «Рому» у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів.
За перемогу «помаранчево-чорні» отримали два бали. Таким чином, «Шахтар» випередив португальську «Бенфіку».
Зазначимо, що «Динамо» зберегло свій 22-й рядок у рейтингу.
Якщо «біло-сині» зіграють бодай одного разу внічию у наступному раунді Ліги Європи, то випередять «Шальке» у боротьбі за 21-у сходинку.
Клубний рейтинг УЄФА з футболу
Станом на 23 лютого 2018 року
1. «Реал» (Мадрид, Іспанія) – 150.0
2. «Баварія» (Німеччина) – 127.0
«Барселона» (Іспанія) – 127.0
4. «Атлетико» (Іспанія) – 126.0
5. «Ювентус» (Італія) – 121.0
6. «ПСЖ» (Франція) – 109.0
«Севілья» (Іспанія) – 109.0
8. «Манчестер Сіті» (Англія) – 99.0
9. «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – 88.0
10. «Порту» (Португалія) – 85.0
11. «Арсенал» (Англія) – 83.0
12. «Манчестер Юнайтед» (Англія) – 82.0
«Челсі» (Англія) – 82.0
14. «Шахтар» (Україна) – 81.0
15. «Бенфіка» (Португалія) – 80.0
16. «Наполі» (Італія) – 78.0
17. «Зеніт» (Росія) – 77.0
18. «Базель» (Швейцарія) – 69.0
19. «Тоттенгем» (Англія) – 67.0
20. «Баєр» (Німеччина) – 66.0
21. «Шальке-04» (Німеччина) – 62.0
22. «Динамо» (Київ, Україна) – 61.0
23. «Ліон» (Франція) – 57.5
...43. «Дніпро» (Україна) – 34.0
...135. «Зоря» (Україна) – 9.0
...142. ФК «Олександрія» (Україна) – 8.5
«Ворскла» (Україна) – 8.5
«Металіст» (Україна) – 8.5
«Олімпік» (Україна) – 8.5