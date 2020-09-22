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    Нападника Неймара можуть дискваліфікувати до кінця року

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    Неймар володіє м'ячем&nbsp; - Нападника Неймара можуть дискваліфікувати до кінця року
    Неймар володіє м'ячем 
    Twitter Неймара

    Зірці світового футболу загрожує тривала дискваліфікація

    Нападнику «Парі Сен-Жермен» Неймару і захиснику «Марселя» Альваро Гонсалеса загрожує тривала дискваліфікація.

    У зустрічі третього туру французької Ліги 1 між «ПСЖ» та «Марселем», бразилець назвав японського футболіста «сраним китайцем». Сказано, що «Марсель» має в своєму розпорядженні кадри, на які потрапили ці образи.

    Якщо французька ліга після розслідування підтвердить образливі висловлювання футболістів актами расизму, то бразилець і іспанець можуть бути дискваліфіковані на період від восьми до десяти матчів. У такому випадку, вони ризикують пропустити всі ігри аж до кінця поточного календарного року.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ розслідування ФК Парі Сен-Жермен Неймар
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