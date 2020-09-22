Нападника Неймара можуть дискваліфікувати до кінця року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неймар володіє м'ячем Twitter Неймара

Зірці світового футболу загрожує тривала дискваліфікація

Нападнику «Парі Сен-Жермен» Неймару і захиснику «Марселя» Альваро Гонсалеса загрожує тривала дискваліфікація.

У зустрічі третього туру французької Ліги 1 між «ПСЖ» та «Марселем», бразилець назвав японського футболіста «сраним китайцем». Сказано, що «Марсель» має в своєму розпорядженні кадри, на які потрапили ці образи.

Якщо французька ліга після розслідування підтвердить образливі висловлювання футболістів актами расизму, то бразилець і іспанець можуть бути дискваліфіковані на період від восьми до десяти матчів. У такому випадку, вони ризикують пропустити всі ігри аж до кінця поточного календарного року.