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    За символічну суму. «Інтер» придбав основного футболіста Барселони

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    Відаль в офісі міланського клубу підписує контракт - За символічну суму. «Інтер» придбав основного футболіста Барселони
    Відаль в офісі міланського клубу підписує контракт
    Світлина - ФК Інтер

    Футболіст збірної Чилі продовжить кар’єру в Італії

    Міланський «Інтер» оформив трансфер півзахисника «Барселони» чилійця Артуро Відаля.

    Італійський клуб заплатить «Барселоні» лише один млн євро. Кошти за футболіста каталонський клуб отримає частинами.

    ФК «Барселона» публічно висловив подяку Відалю за його відданість справі і побажала йому всього найкращого в майбутньому.

    «Сьогодні я прощаюся з усіма в «Барселоні». Я провів два приголомшливих роки в цьому чудовому клубі. Я дуже пишаюся тим, що одягав футболку цієї команди, а також грав разом з великими футболістами і дуже хорошими людьми. Я хочу подякувати партнерам по команді, тренерам, лікарям, персоналу і чудовим уболівальникам, які завжди проявляли до мене велику любов. Сьогодні я починаю новий етап у своєму житті, але вони назавжди залишаться в моєму серці», - написав Відаль в своєму Instagram.

    Чилійський півзахисник залишив клуб після двох сезонів у складі «блаугранос», в яких він зіграв 96 матчів, забивши 11 голів. За цей період йому вдалося виграти чемпіонат та Суперкубок Іспанії.

    Крім «Барселони», Відаль виступав в Європі за «Байєр», «Ювентус» і «Баварію» з якими вигравав чотири рази італійську Серію А, три Суперкубки Італії, три чемпіонати Німеччини, два Суперкубки Німеччини.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Барселона Артуро Відаль ФК Ювентус ФК Інтер (Мілан) ФК «Байєр» (Леверкузен)
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