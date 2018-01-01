КНДР планує відправити своїх спортсменів на Олімпійські ігри

КНДР пропустила останній термін подачі заявки для участі в Олімпіаді

Під час новорічного звернення до народу лідер Північної Кореї заявив про наміри відправити на Олімпіаду олімпійську делегацію. Про це повідомляє Центральне телебачення КНДР. «Ми маємо намір відправити нашу команду»: - зазначив він. Кім Чен Ин також наголосив на необхідності поліпшення відносин з Республікою Корея. КНДР пропустила



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Ким Чен Ин. Фото: Интерфакс

КНДР пропустила останній термін подачі заявки для участі в Олімпіаді

Під час новорічного звернення до народу лідер Північної Кореї заявив про наміри відправити на Олімпіаду олімпійську делегацію.

Про це повідомляє Центральне телебачення КНДР.

«Ми маємо намір відправити нашу команду»: - зазначив він.

Кім Чен Ин також наголосив на необхідності поліпшення відносин з Республікою Корея.

КНДР пропустила останній термін подачі заявки для участі в Олімпіаді, але до середини січня технічно ще має можливість направити на неї своїх спортсменів.

Питання безпеки самих зимових Ігор у Пхьончхані викликає серйозні побоювання у міжнародної спільноти на тлі різкого загострення ситуації на Корейському півострові через ракетно-ядерну активність Пхеньяна.

Джерело: УНН