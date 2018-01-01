  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    КНДР планує відправити своїх спортсменів на Олімпійські ігри

    КНДР пропустила останній термін подачі заявки для участі в Олімпіаді
    Під час новорічного звернення до народу лідер Північної Кореї заявив про наміри відправити на Олімпіаду олімпійську делегацію. Про це повідомляє Центральне телебачення КНДР. «Ми маємо намір відправити нашу команду»: - зазначив він. Кім Чен Ин також наголосив на необхідності поліпшення відносин з Республікою Корея. КНДР пропустила
    • Сьогодні, 21:45
    • Розсилка
    Ким Чен Ин. Фото: Интерфакс
    Ким Чен Ин. Фото: Интерфакс

    КНДР пропустила останній термін подачі заявки для участі в Олімпіаді

    Під час новорічного звернення до народу лідер Північної Кореї заявив про наміри відправити на Олімпіаду олімпійську делегацію.

    Про це повідомляє Центральне телебачення КНДР.

    «Ми маємо намір відправити нашу команду»: - зазначив він.

    Кім Чен Ин також наголосив на необхідності поліпшення відносин з Республікою Корея.

    КНДР пропустила останній термін подачі заявки для участі в Олімпіаді, але до середини січня технічно ще має можливість направити на неї своїх спортсменів.

    Питання безпеки самих зимових Ігор у Пхьончхані викликає серйозні побоювання у міжнародної спільноти на тлі різкого загострення ситуації на Корейському півострові через ракетно-ядерну активність Пхеньяна.

    Джерело: УНН

    Олімпійські Ігри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ