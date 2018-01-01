КНДР планує відправити своїх спортсменів на Олімпійські ігри
- Сьогодні, 21:45
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КНДР пропустила останній термін подачі заявки для участі в Олімпіаді
Під час новорічного звернення до народу лідер Північної Кореї заявив про наміри відправити на Олімпіаду олімпійську делегацію.
Про це повідомляє Центральне телебачення КНДР.
«Ми маємо намір відправити нашу команду»: - зазначив він.
Кім Чен Ин також наголосив на необхідності поліпшення відносин з Республікою Корея.
КНДР пропустила останній термін подачі заявки для участі в Олімпіаді, але до середини січня технічно ще має можливість направити на неї своїх спортсменів.
Питання безпеки самих зимових Ігор у Пхьончхані викликає серйозні побоювання у міжнародної спільноти на тлі різкого загострення ситуації на Корейському півострові через ракетно-ядерну активність Пхеньяна.
Джерело: УНН