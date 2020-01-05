Колір настрою «жовтий» - Збірна України продовжує програвати на «Yellow Cup»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Запоріжець Олександр Тільте у цій грі приніс Україні 8 очок

Тепер не пощастило в матчі з Нідерландами

Україна зазнала другої поразки на міжнародному турнірі Yellow Cup 2020, який проходить у швейцарському Вінтертурі. Нагадаємо, туди команда під орудою Сергія Бебешка вирушила, аби підготуватися до фінальної частини Євро 2020, яка стартує вже 10 січня.

Втім ігри у Швейцарії поки не вселяють оптимізму на прийдешнє Євро. Після великої поразки від господарів у першому матчі, у другому українці поступилися Нідерландам. Після першого тайму наша команда програвала чотири очки (13:17). В другому «синьо-жовті» змогли скоротити рахунок, але цього не вистачило для перемоги (14:13) - 27:30 підсумок гри. Завтра збірна України зіграє заключний матч Yellow Cup 2020 проти Тунісу.

Нідерланди – Україна 30:27 (17:13)

4 січня. Вінтертур (Швейцарія). АХА Арена. 1435 глядачів

Нідерланди (голи): Адамс 3, Байенс 3, Бенгханем 2, Джері 6, Ремер 4, Шаген 1, Сміт 3, Смітс 5, Стейнс 3, Верстейнен 2.

Україна: Комок, Терехов, Деревянкін; Ільченко 3, Тільте 8, Буйненко 1, Акіменко 4, Жуков 4, Шевельов, Денисов 4, Козакевич 1, Залевський, Горіга, Жук, Чичикало, Остроушко, Дорощук, Гурковський 2.

Головний тренер – Сергій Бебешко.

Семиметрові 2/2 – 7/8

Штрафний час: 6 – 2

Турнірна таблиця

1. Швейцарія – 2 очки (1 гра)

2. Туніс – 2 очки (1 гра)

3. Нідерланди – 2 очки (2 гри)

4. Україна – 0 очок (2 гри)

Перший матч на Євро-2020 команда Бебешка проведе проти Північної Македонії (10 січня). 12 січня українці зустрінуться з Австрією, а 14 січня – з Чехією. За підсумками групового етапу в наступний раунд вийдуть дві найкращі збірні.