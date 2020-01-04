Збірна України з гандболу без шансів поступилася швейцарцям



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Швейцарці зізналися, що самі не очікували такої великої перемоги на Україною

Напередодні фінальної частини Євро-2020 команда Бебешка перевіряє сили на турнірі Yellow cup

9 січня збірна України з гандболу стартує у фінальній частині чемпіонату Європи з гандболу. Напередодні команда під орудою Сергія Бебешка та Миколи Степанця розмигається на міжнародному турнірі «Yellow cup» у Швейцарії. Вчора українці провели перший матч проти господарів змагань – збірної Швейцарії, в якому без шансів поступилися 22:32 (11:20). Наші гандболісти втрачали м’яч, не забивали у нападі, багато пропускали після швидких переходів суперників, довго не вдавалось зачепитись воротарям. Господарі ж чітко скористались сприятливою ситуацію, далеко відірвались в рахунку і довели матч до перемоги. В іншому поєдинку дня Туніс вирвав перемогу у Нідерландів 30:29.

Швейцарія – Україна 32:22 (20:11)

3 січня. Вінтертур. АХА Арена. 1400 глядачів

Швейцарія (голи):Гербі 2, Кюттель 4, Ліер 4, Марос 2, Майстер 2, Раемі 1, Рубін 6, Шмід 2, Сідоровіч 6, Нік 3.

Україна: Комок, Терехов, Деревянкін; Буйненко 1, Акіменко 1, Шевельов 2, Денисов 1, Залевський 4, Горіга 2, Козакевич 3, Жук 1, Чичикало 1, Жуков 2, Остроушко 3, Ільченко 1, Тільте, Дорощук, Гурковський. Головний тренер – Сергій Бебешко.

Семиметрові 2/2 – 2/3

Штрафний час: 4 – 4





Діями підопічних Бебешко відверто не задоволений

Після поєдинку головний тренер українців Сергій Бебешко вказав на знервованість у діях підопічних.

-Не знаю чому, але в першому таймі команда вийшла дуже знервованою, невпевненою. Це мене хвилює найбільше. Звичайно, позначилось, що це була перша гра після довгої перерви. Крім того воротарі зіграли не дуже впевнено, натомість у суперників голкіпери зробили чимало сейвів, коли у нас були стовідсоткові ситуації. Ми не реалізовували свої моменти, а у господарів сьогодні все «полетіло». Повторюсь, що цей турнір є підготовкою. Було завдання, щоб зіграли всі, так і вийшло: всі отримали приблизно рівний час, за виключенням деяких гравців. Нам є над чим працювати. І чим більше інформації ми отримаємо, тим більше буде користі. Гадаю, ми будемо додавати з кожною грою, - зазначив головний тренер збірної України Сергій Бебешко, - Проблем багато. Їх потрібно вирішувати. Ми приїхали сюди грати проти сильних команд у атмосфері наближеній до чемпіонату Європи. Хлопці мають все це відчути. Якщо ми не виграємо зараз, але досягнемо успіху у стартовому матчі Євро, то це буде нормально.

Вже сьогодні, 4-го січня, збірна України зустрінеться з голландською національною командою.

Субота, 4 січня

18.15 Нідерланди - Україна

21.15 Швейцарія - Туніс

Неділя, 5 січня

14.30 Україна - Туніс

17:00 Швейцарія - Нідерланди