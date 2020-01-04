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    Чемпіонат світу з хокею. Канада вирішила питання виходу в фінал впродовж перших трьох хвилин (відео)

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    Після бездоганного матчу проти американців у чвертьфіналі на цей раз воротар фінів Юстус Аннунен врятувати свою команду не зумів - Чемпіонат світу з хокею. Канада вирішила питання виходу в фінал впродовж перших трьох хвилин (відео)
    Після бездоганного матчу проти американців у чвертьфіналі на цей раз воротар фінів Юстус Аннунен врятувати свою команду не зумів
    IIHF

    У другому півфіналі боротьби не вийшло

    На молодіжному чемпіонаті світу з хокею, який добігає кінця в Чехії, визначилися імена фіналістів.

    Слідом за Росією, яка в овертаймі перемогла шведів, до матчу за титул дійшли їх найпринциповіші суперники канадці. Вони у протистоянні з чемпіонами світу-2019 фінами шокували суперника трьома шайбами впродовж стартових трьох хвилин.

    Єдиним недоліком для канадців стала травма їх капітана Барретта Гейтона, який пошкодив руку після того, як Лассе Томсон штовхнув його на борт. Чи зможе Барретт зіграти у фіналі наразі невідомо.

    Канада U20 – Фінляндія U20 – 5:0 (4:0, 1:0, 0:0)

    Шайби: 1:0 – Коннор Макмайкл (Айдан Дудас), 01:48. 2:0 – Алексіс Лафреньє (Нолан Фут, Барретт Гейтон), 03:05. 3:0 – Джеймі Дрісдейл (Рафаель Лавойє, Квінтон Байфілд), 03:55. 4:0 – Тью Делландреа (Айдан Дудас, Коннор Макмайкл), 14:49. 5:0 – Алексіс Лафреньє (Кален Еддісон, Барретт Гейтон, - більш.), 37:53

    Канада: Жоель Гофер; Бовен Бірем – Джейкоб Бернард-Докер, Алексіс Лафреньє – Барретт Гейтон – Нолан Фут; Джаред Макайзек – Тью Сміт, Лаєм Фуді – Джо Велено – Ділан Козенс; Кевін Бал – Кален Еддісон, Коннор Макмайкл - Тью Делландреа – Айдан Дудас; Доусон Мерсер – Джеймі Дрісдейл, Квінтон Байфілд – Ейкіл Томас – Рафаель Лавойє. Тренер – Дейл Гантер

    Фінляндія: Юстус Аннунен; Кім Ноусікайнен – Лассі Томсон, Матіас Маккеллі – Вілле Петман – Ееміль Ергольтц; Вілле Гейнола – Сантері Гатакка, Патрік Пуїстола – Крістіан Танус – Йоонас Оден; Тоні Утунен – Мікко Кокконен, Ленні Кіллінен – Антті Саарела; Анттоні Гонка – Пеетро Сеппала, Аку Рати – Аату Рати – Сампо Ранта. Тренер – Раймо Гелмінен

    Кидки: 39 (15 + 12) – 32 (16 + 9)
    Штраф: 4 (2 + 0 + 2) – 14 (10 + 2 + 2)

    4 січня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 8 693 глядачі

    Фінальний поєдинок між командами Канади й РФ відбудеться завтра, 5 січня, о 20:00 за київським часом. Нагадаємо, що суперники зустрічалися між собою в груповому турнірі і тоді Росія здобула несподівано переконливу перемогу 6:0.

    Матч за третє місце між фінами і шведами відбудеться о 16:00. Ці команди теж грали між собою в групі і тоді, в стартовому турі перемогу 3:2 в овертаймі святкували «Тре крунор».

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    хокей Патрік Пуїстола Крістіан Танус Анттоні Гонка Лассі Томсон Юстус Аннунен Алексіс Лафреньє Джо Велено Барретт Гейтон Тью Сміт Коннор Макмайкл Нолан Фут Йоонас Оден Сантері Гатакка Аку Рати Сампо Ранта Вілле Петман Матіас Маккеллі Ленні Кіллінен Мікко Кокконен Ееміль Ергольтц Кім Ноусікайнен Вілле Гейнола Жоель Гофер Тоні Утунен Аату Рати Кевін Бал Лаєм Фуді Джаред Макайзек Кален Еддісон Тью Делландреа Ділан Козенс Бевен Бірем Джеймі Дрісдейл Джейкоб Бернард-Докер Раймо Гелмінен Айдан Дудас Квінтон Байфілд Рафаель Лавойє Доусон Мерсер Ейкіл Томас Дейл Гантер Пеетро Сеппала Антті Саарела
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