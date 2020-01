Чемпіонат світу з хокею. Канада вирішила питання виходу в фінал впродовж перших трьох хвилин (відео)

У другому півфіналі боротьби не вийшло

На молодіжному чемпіонаті світу з хокею, який добігає кінця в Чехії, визначилися імена фіналістів.

Слідом за Росією, яка в овертаймі перемогла шведів, до матчу за титул дійшли їх найпринциповіші суперники канадці. Вони у протистоянні з чемпіонами світу-2019 фінами шокували суперника трьома шайбами впродовж стартових трьох хвилин.

Єдиним недоліком для канадців стала травма їх капітана Барретта Гейтона, який пошкодив руку після того, як Лассе Томсон штовхнув його на борт. Чи зможе Барретт зіграти у фіналі наразі невідомо.

Шайби: 1:0 – Коннор Макмайкл (Айдан Дудас), 01:48. 2:0 – Алексіс Лафреньє (Нолан Фут, Барретт Гейтон), 03:05. 3:0 – Джеймі Дрісдейл (Рафаель Лавойє, Квінтон Байфілд), 03:55. 4:0 – Тью Делландреа (Айдан Дудас, Коннор Макмайкл), 14:49. 5:0 – Алексіс Лафреньє (Кален Еддісон, Барретт Гейтон, - більш.), 37:53

Канада: Жоель Гофер; Бовен Бірем – Джейкоб Бернард-Докер, Алексіс Лафреньє – Барретт Гейтон – Нолан Фут; Джаред Макайзек – Тью Сміт, Лаєм Фуді – Джо Велено – Ділан Козенс; Кевін Бал – Кален Еддісон, Коннор Макмайкл - Тью Делландреа – Айдан Дудас; Доусон Мерсер – Джеймі Дрісдейл, Квінтон Байфілд – Ейкіл Томас – Рафаель Лавойє. Тренер – Дейл Гантер

Фінляндія: Юстус Аннунен; Кім Ноусікайнен – Лассі Томсон, Матіас Маккеллі – Вілле Петман – Ееміль Ергольтц; Вілле Гейнола – Сантері Гатакка, Патрік Пуїстола – Крістіан Танус – Йоонас Оден; Тоні Утунен – Мікко Кокконен, Ленні Кіллінен – Антті Саарела; Анттоні Гонка – Пеетро Сеппала, Аку Рати – Аату Рати – Сампо Ранта. Тренер – Раймо Гелмінен

Кидки: 39 (15 + 12) – 32 (16 + 9)

Штраф: 4 (2 + 0 + 2) – 14 (10 + 2 + 2)

4 січня. Острава (Чехія). Ostravar Arena. 8 693 глядачі

continues to pile it on, Alexis Lafrenière has his 2nd of the afternoon! pic.twitter.com/JXtqbb18Ul