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    Колишні суперника Володимира Кличка проведуть бій за три чемпіонські пояси

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    Бій Ентоні Джошуа - кубрат Пулєв - уже реальність - Колишні суперника Володимира Кличка проведуть бій за три чемпіонські пояси
    Бій Ентоні Джошуа - кубрат Пулєв - уже реальність
    Skysports

    Болгарин Пулєв підтвердив, що зустрінеться з Ентоні Джошуа

    Болгарський боксер Кубрат Пулєв у своєму «Фейсбуці» підтвердив проведення бою за титул чемпіона світу у важкій вазі за версією IBF з британцем Ентоні Джошуа в Стамбулі в травні 2020 року. Поєдинок відбудеться на стадіоні футбольного клубу «Бешикташ». Точну дату бою боксер не назвав.

    30-річний Джошуа 7 грудня повернув собі титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBA (Super), WBO і IBF, які певний час належали американському боксерові мексиканського походження Енді Руїсу. Суперники провели другий поєдинок – у першому в червні перемогу здобув Руїс. Джошуа скористався пунктом про реванш у контракті.

    В активі Джошуа 23 перемоги (21 – нокаутом) і одна поразка. 38-річний Пулєв здобув 28 перемог (14 – нокаутом) і зазнав однієї поразки від Володимира Кличка у 2014-му. Джошуа, нагадаємо, нокаутував Володимира в квітні 2017-го і відправив українця на пенсію.

     Читайте також: Команда Усика домовляється про бій з Джошуа (фото)
    Володимир Кличко бокс Ентоні Джошуа Кубрат Пулєв
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