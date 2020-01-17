Колишні суперника Володимира Кличка проведуть бій за три чемпіонські пояси



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Бій Ентоні Джошуа - кубрат Пулєв - уже реальність Skysports

Болгарин Пулєв підтвердив, що зустрінеться з Ентоні Джошуа

Болгарський боксер Кубрат Пулєв у своєму «Фейсбуці» підтвердив проведення бою за титул чемпіона світу у важкій вазі за версією IBF з британцем Ентоні Джошуа в Стамбулі в травні 2020 року. Поєдинок відбудеться на стадіоні футбольного клубу «Бешикташ». Точну дату бою боксер не назвав.

30-річний Джошуа 7 грудня повернув собі титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBA (Super), WBO і IBF, які певний час належали американському боксерові мексиканського походження Енді Руїсу. Суперники провели другий поєдинок – у першому в червні перемогу здобув Руїс. Джошуа скористався пунктом про реванш у контракті.

В активі Джошуа 23 перемоги (21 – нокаутом) і одна поразка. 38-річний Пулєв здобув 28 перемог (14 – нокаутом) і зазнав однієї поразки від Володимира Кличка у 2014-му. Джошуа, нагадаємо, нокаутував Володимира в квітні 2017-го і відправив українця на пенсію.