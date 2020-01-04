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    Усик готовий врізати тим, хто зневажливо ставиться до його віри (відео)

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    Добро має бути з кулаками - такий принцип сповідує Олександр Усик - Усик готовий врізати тим, хто зневажливо ставиться до його віри (відео)
    Добро має бути з кулаками - такий принцип сповідує Олександр Усик

    Відомий боксер переконаний, що сила християнин має бути сильним не лише духовно

    Про життя, виховання дітей і православну віру розповів український чемпіон світу з боксу Олександр Усик в інтерв’ю православному пабліку «Вітражі». Зокрема не питання, як християнину боронити свою віру, спортсмен сказав, що він готовий відстоювати її кулаками.

    -Віру треба знати, якщо ви її знаєте, то не будете сперечатися з дурнями. В Біблії написано, що  при зустрічі з глухими сліпцями  треба відступати. Я не монах, не священнослужитель, а звичайний грішний православний. І якщо хтось буде лаяти мою віру, я можу йому тріснути в прямому сенсі, я без сумнівів це кажу. Мені кажуть,  що це гріх. А я кажу: «Відмолю!». Бо православний християнин це не слабка людина, це сильна людина. Але не лише духовно він має бути сильним, він має бути  фізично сильним, - зазначив Олександр Усик.

    Раніше Усик пообіцяв стати на бік ченців у разі, якщо радикали підуть захоплювати Лавру, а незадовго після того отримав з рук митрополита Московської православної церкви Онуфрія орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня.

    Також в інтерв’ю «Главкому» керуючий справами УПЦ МП Антоній, коментуючи питання повернення державі Києво-Печерської та Почаївської лавр висловив думку, що в разі перегляду питання відносно лавр, якими нині користується УПЦ МП не уникнути не просто до міжконфесійних протистоянь, а й страшних наслідків у всьому українському суспільстві.

    бокс Олександр Усик
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