Колишній чемпіон Формули-1 дав пораду розчарованому Ферстаппену

Антон Федорців
Макс Ферстаппен вщент розніс новий формат F1
фото: Reuters

Експілот Королеви автоспорту припустив, що нідерландський гонщик банально втомився

Британець Деймон Гілл відреагував на висловлювання пілота стайні «Ред Булл» Макса Ферстаппена про можливий відхід із Формули-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Напередодні чотириразовий чемпіон світу розкритикував новий регламент серії. Нідерландець назвав оновлену Формулу-1 «неприродною» для гонщиків. Також він зізнався, що перестав отримувати задоволення від гран-прі.

«Вважаю, якщо йому не до вподоби чимось займатися, то треба припинити та знайти щось інше. Ти не зобов'язаний це робити. Якщо він каже так, щоб тиснути, то не думаю, що це спрацює. Йому просто скажуть: «Максе, йди та повертайся, коли твоя думка зміниться». Неможливо завжди отримувати бажане», – заявив чемпіон сезону-1996.

Водночас Гілл оцінив деякі зміни в пілотажі після запровадження нового регламенту. Британський ексгонщик визнав, що уповільнення наприкінці довгих прямих справді виглядає дивно. І хоч звикнути до цього неможливо, та, впевнений чемпіон 1996 року, зміна правил покращить ситуацію.

«Але Макс не зобов'язаний цим займатися. Він заробив грандіозні гроші. Окрім того, він молодий батько та давно тут виступає. Настає момент, коли жувальна гумка втрачає свій смак. Можливо, йому потрібна перерва», – заявив Гілл.

У нинішньому сезоні Ферстаппен набрав лише 12 очок за три етапи. Найкращий результат нідерландського пілота – шосте місце на Гран-прі Австралії. Натомість на етапі в Китаї він не зміг фінішувати через технічні проблеми.

Чим відомий Деймон Гілл

Уродженець передмістя Лондона, син дворазового чемпіона світу Грема Гілла. Спершу змагався у мотоперегонах, а в автоперегони перейшов перед 25-річчям.

Дебютував у Формулі-1 в сезоні-1992. У перший рік захищав кольори «Бребема». Другу кампанію провів за «Вільямс». Виступав за легендарну стайню до 1996 року, покинувши команду після завоювання титулу.

На схилі кар'єри провів один сезон за «Ерроуз» і ще два – за «Джордан». Загалом провів 122 гран-прі, в яких оформив 22 перемоги, завоював 20 поулів, проїхав 19 найшвидших кіл і 42 рази піднявся на подіум.

Заява Макса Ферстаппена про оновлену Формулу-1

За словами нідерландця, він прагне чудово проводити час і отримувати задоволення від гонок. Наразі єдиним позитивним моментом лідер стайні назвав роботу з командою, яку вважає «другою родиною». Натомість робота за кермом жодного задоволення не приносить.

«Я присвячую себе спорту на 100 %, я однаково докладаю зусиль, але те, як я змушую себе викладатися на всі 100 – не дуже здорова ситуація, бо мені не до вподоби те, чим я займаюся. Багато людей легко може сказати: «Що ж, ти виграв стільки титулів і гонок, а тепер скаржишся, бо не маєш достатньо хорошої машини». Можливо, люди так бачать ситуацію, але я оцінюю її інакше», – резюмував Ферстаппен.

До слова, італієць Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Японії з новим рекордом. Юний пілот провалив старт, але після появи автомобіля безпеки повернувся у лідери. Компанію гонщику «Мерседеса» на подіумі склав Оскар Піастрі з «Макларен» і Шарль Леклер («Феррарі»).

Нагадаємо, два тижні тому Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

