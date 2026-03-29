Ферстаппен розніс новий регламент і натякнув на відхід із Формули-1

glavcom.ua
Макс Ферстаппен розчарований новою Формулою-1
фото: Reuters

Чотириразовий чемпіон світу розкритикував оновлену Королеву автоспорту

Пілот «Ред Булла» Макс Ферстаппен розгляне варіант прощання з Формулою-1. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

Нідерландець фінішував восьмим на Гран-прі Японії. Мультичемпіон серії стартував із 11-ї позиції та доволі швидко зміг піднятися на три щаблі вгору. Однак, далі гонщик «Ред Булла» опинився за Пєром Гаслі з «Альпін», якого так і не зміг пройти.

«Я легко би змирився із сьомим чи восьмим місцем, на якому перебуваю зараз. Я знаю, що домінувати завжди чи займати перше-друге місця неможливо, щоразу боротися за подіум. Я доволі реалістично сприймаю такі речі, і я вже був у такій ситуації. Я не завжди перемагав у F1», – заявив Ферстаппен.

Водночас нідерландський гонщик назвав головний негатив нинішньої ситуації. Йому взагалі не до вподоби оновлена Формула-1. На думку чотириразового чемпіона світу, серія стала неприродною для пілотів.

«Звісно, я намагаюся призвичаїтися, але пілотувати неприємно. Це антипілотаж насправді. У якийсь момент ти вирішуєш, що не хочеш цим займатися», – пояснив Ферстаппен.

За словами нідерландця, він прагне чудово проводити час і отримувати задоволення від гонок. Наразі єдиним позитивним моментом лідер стайні назвав роботу з командою, яку вважає «другою родиною». Натомість робота за кермом жодного задоволення не приносить.

«Я присвячую себе спорту на 100 %, я однаково докладаю зусиль, але те, як я змушую себе викладатися на всі 100 – не дуже здорова ситуація, бо мені не до вподоби те, чим я займаюся. Багато людей легко може сказати: «Що ж, ти виграв стільки титулів і гонок, а тепер скаржишся, бо не маєш достатньо хорошої машини». Можливо, люди так бачать ситуацію, але я оцінюю її інакше», – резюмував Ферстаппен.

У нинішньому сезоні чотириразовий чемпіон світу набрав лише 12 очок за три етапи. Найкращий результат нідерландського пілота – шосте місце на Гран-прі Австралії. Натомість на етапі в Китаї він не зміг фінішувати через технічні проблеми.

До слова, італієць Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Японії з новим рекордом. Юний пілот провалив старт, але після появи автомобіля безпеки повернувся у лідери. Компанію гонщику «Мерседеса» на подіумі склав Оскар Піастрі з «Макларен» і Шарль Леклер («Феррарі»).

Нагадаємо, два тижні тому Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Читайте також

F1 The Movie став найуспішнішим фільмом про перегони в історії
Фільм про Формулу-1 став переможцем премії «Оскар»
16 березня, 19:45
Джонатан Вітлі ненадовго затримався в «Ауді»
Керівник середняка Формули-1 несподівано пішов із посади
20 березня, 17:38
Статки Коена оцінюються в $23 млрд
Мільярдер з США хоче придбати акції команди Формули-1 – ЗМІ
24 березня, 15:59
FIA хоче зберегти кваліфікацію як випробування майстерності пілотів
Перед Гран-прі Японії Формула-1 внесла поправку до регламенту кваліфікації
26 березня, 11:37
28-річний Ферстаппен є чотириразовим чемпіоном «Формули-1»
Чотириразовий чемпіон Формули-1 вигнав журналіста зі своєї пресконференції
26 березня, 12:14
Андреа Кімі Антонеллі довів невипадковість попереднього успіху
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07

Новини

Кризовий гранд чемпіонату Англії звільнив другого тренера за сезон
Кризовий гранд чемпіонату Англії звільнив другого тренера за сезон
«Ньюкасл» втратить двох лідерів у разі невиходу в єврокубки – ЗМІ
«Ньюкасл» втратить двох лідерів у разі невиходу в єврокубки – ЗМІ
Ферстаппен розніс новий регламент і натякнув на відхід із Формули-1
Ферстаппен розніс новий регламент і натякнув на відхід із Формули-1
Неймар склав особливий графік матчів заради участі в Чемпіонаті світу 2026
Неймар склав особливий графік матчів заради участі в Чемпіонаті світу 2026
«Барселона» знову покине домашній стадіон: наближена газета розкрила терміни
«Барселона» знову покине домашній стадіон: наближена газета розкрила терміни
Збірна Англії втратила вісьмох футболістів на другий спаринг весни
Збірна Англії втратила вісьмох футболістів на другий спаринг весни

Новини

Екстренер «Шахтаря» і «Динамо» втратив свідомість перед тренуванням команди
Сьогодні, 12:55
Михайлюк пристойним виступом після повернення не врятував «Юту» від поразки
Сьогодні, 10:59
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
Сьогодні, 10:07
Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
27 березня, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
27 березня, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
27 березня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
