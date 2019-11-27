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    Колишній агент гравця «Челсі» Канте погрожував футболісту розправою

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    У поточному сезоні Канте провів сім матчів за лондонський клуб в усіх турнірах, відзначившись трьома голами - Колишній агент гравця «Челсі» Канте погрожував футболісту розправою
    У поточному сезоні Канте провів сім матчів за лондонський клуб в усіх турнірах, відзначившись трьома голами

    На зустріч з Канте Саадна прийшов зі своїм братом, який мав при собі зброю

    Рашид Саадна, колишній агент французького півзахисника лондонського «Челсі» Н'Голо Канте, погрожував футболісту розправою, стверджує L'Equipe з посиланням на Mediapart.

    У розпорядженні Mediapart є аудіозапис, на якому агент погрожує хавбеку, вимагаючи частку від €4,8 млн, які отримав інший агент Канте Абделькарім Дюа за його перехід з «Лестер Сіті» в «Челсі».

    На зустріч з Канте Саадна прийшов зі своїм братом Хуарі, який мав при собі зброю.

    «Я даю тобі можливість вибору. Ти працюєш зі мною і припиняєш співпрацю з Дюа. Я не жартую. Або ти залагодиш це питання, або я займуся ним сам», - сказав Саадна.

    При цьому Саадна заперечує інформацію про те, що він погрожував Канте, який перейшов в «Челсі» влітку 2016 року за € 35,8 млн.

    У поточному сезоні Канте провів сім матчів за лондонський клуб в усіх турнірах, відзначившись трьома голами.

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