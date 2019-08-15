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    «Ліверпуль» у серії пенальті побив «Челсі» і вчетверте в історії виграв Суперкубок УЄФА (відео)

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    Відбитий іспанським воротарем Адріаном пенальті від Теммі Абрагама приніс&nbsp;&laquo;Ліверпулеві&raquo; Суперкубок - «Ліверпуль» у серії пенальті побив «Челсі» і вчетверте в історії виграв Суперкубок УЄФА (відео)
    Відбитий іспанським воротарем Адріаном пенальті від Теммі Абрагама приніс «Ліверпулеві» Суперкубок
    UEFA.com

    Переможці Ліги чемпіонів довели статус найсильніших

    Переможці Ліги чемпіонів «Ліверпуль» вчетверте у своїй історії стали переможцями Суперкубка УЄФА. В серії післяматчевих пенальті підопічні Юрґена Клоппа переграли тріумфаторів Ліги Європи-2018/2019 «Челсі».

    Власне, цей матч увійде в історію з іншої причини. Поєдинок за Суперкубок Європи вперше судила жінка - француженка Стефані Фраппар.

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    «Ліверпуль» (Англія) – «Челсі» (Лондон, Англія) – 2:2, по пенальті 5:4

    Голи: 0:1 – Олів’є Жиру (36). 1:1 - Садіо Мане (48). 2:1 - Садіо Мане (95). 2:2 - Жоржіньо (101, з пенальті)

    Пенальті: Фірміно - 1:0. Жоржіньо - 1:1. Фабіньо - 2:1. Росс Барклі - 2:2. Оріґі - 3:2. Мейсон-Маунт - 3:3. Александр-Арнольд - 4:3. Емерсон - 4:4. Салах - 5:4. Теммі Абрагам - 5:4 (воротар)

    «Ліверпуль»: Адріан – Джо Ґомес, Матіп, ван Дайк, Ендрю Робертсон (Александр-Арнольд, 91) – Джеймс Мілнер (Вейналдум, 64), Фабіньо, Джордан Гендерсон (к) – Окслейд-Чемберлен (Фірміно, 46), Салах, Садіо Мане (Оріґі, 103). Тренер – Юрґен Клопп

    «Челсі»: Кепа Аррізабалаґа – Аспілікета (к), Курт Зума, Андреас Крістенсен (Томорі, 85), Емерсон – Жоржіньо, Канте, Матео Ковачіч (Росс Барклі, 101) – Педро, Олів’є Жиру (Теммі Абрагам, 74), Пулішіч (Мейсон Маунт, 74). Тренер – Френк Лемпард

    Суддя: Фраппар (Франція)

    Попередження: Джордан Гендерсон (85), Александр-Арнольд (107) - Аспілікета (79)

    14 серпня. Стамбул. «Бешикташ-Парк»

    Із перших хвилин «Ліверпуль» почав грати першим номером, а «Челсі», який у стартовому турі англійської Прем’єр-ліги поступився 0:4 «Манчестер Юнайтед», намагався піймати суперників на контратаці. І найцікавіше, що саме лондонці були гострішими й урешті пішли на перерву з перевагою в рахунку. То Олів’є Жиру, уникнувши офсайду, після пасу Крістіана Пулішіча вийшов з Адріаном сам на сам і спрямував м’яч у дальній кут – 0:1.

    Відразу після перерви Юрґен Клопп випустив на поле залишеного в резерві основного нападника попереднього сезону Фірміно. Заміна спрацювала миттєво. Фабіньо закинув м'яч у карний майданчик, а Фірміно, уникнувши офсайдної пастки, скинув м'яч повз Сесара Аспілікету і Кепу Аррізабалаґу на порожні ворота. Садіо Мане шансів промахнутися не мав - 1:1.

    Після того, як рахунок зрівнявся, обидві команди почали грати обережно. Ідеальну нагоду вирвати перемогу мерсисадці втратили на 75-й хвилині, але Кепа двічі поспіль зреагував на удари впритул після подачі кутового. А на 86-й хвилині Мохамед Салах виводив на побачення з голкіпером суперників Мане. Та цього разу Садіо промахнувся.

    Забити вдруге тому ж Мане вдалося на старті екстра-тайму. Садіо сам кинув у прорив по місцю лівого півсереднього Фірміно, сам відкрився і замкнув передачу ударом метрів з 13-ти під поперечину - 2:1. 

    Рятуватися «Челсі» міг майже одразу, але Теммі Абрагам обіграти Адріана не зумів. Правда, через якусь мить ця пара зійшлася у контактній боротьбі двічі і на цей раз воротар зупинив нападника недозволеним прийомом - пенальті. Жоржіньо виконав вирок холоднокровно - 2:2. 

    Врешті, доля Суперкубка вирішилася в серії післяматчевих одинадцятиметрових. Усі п'ятеро футболістів «Ліверпуля» свої удари реалізували, тоді як Теммі Абрагам, який підійшов до позначки останнім, вдарив надто легко і влучив у ноги Адріану, котрий уже впав у лівий від себе кут.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперкубок ФК Челсі Жоржіньо Кепа Аррізабалаґа Педро Родріґес Матео Ковачіч Педро Нґоло Канте Сесар Аспілікета Андреас Крістенсен Емерсон Курт Зума Олів'є Жиру Росс Барклі ФК Ліверпуль Садіо Мане Віржіл ван Дайк Жоель Матіп Юрґен Клопп Дівок Оріґі Джеймс Мілнер Роберто Фірміно Джордан Гендерсон Мохамед Салах Фабіньо Френк Лемпард Адріан Джо Ґомес Ендрю Робертсон Алекс Окслейд-Чемберлен Крістіан Пулішіч Жоржіньо Вейналдум Мейсон Маунт Теммі Абрагам Стефані Фраппар Фікайо Томорі Трент Александр-Арнольд
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