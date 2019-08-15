«Ліверпуль» у серії пенальті побив «Челсі» і вчетверте в історії виграв Суперкубок УЄФА (відео)



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Відбитий іспанським воротарем Адріаном пенальті від Теммі Абрагама приніс «Ліверпулеві» Суперкубок UEFA.com

Переможці Ліги чемпіонів довели статус найсильніших

Переможці Ліги чемпіонів «Ліверпуль» вчетверте у своїй історії стали переможцями Суперкубка УЄФА. В серії післяматчевих пенальті підопічні Юрґена Клоппа переграли тріумфаторів Ліги Європи-2018/2019 «Челсі».

Власне, цей матч увійде в історію з іншої причини. Поєдинок за Суперкубок Європи вперше судила жінка - француженка Стефані Фраппар.

«Ліверпуль» (Англія) – «Челсі» (Лондон, Англія) – 2:2, по пенальті 5:4

Голи: 0:1 – Олів’є Жиру (36). 1:1 - Садіо Мане (48). 2:1 - Садіо Мане (95). 2:2 - Жоржіньо (101, з пенальті)

Пенальті: Фірміно - 1:0. Жоржіньо - 1:1. Фабіньо - 2:1. Росс Барклі - 2:2. Оріґі - 3:2. Мейсон-Маунт - 3:3. Александр-Арнольд - 4:3. Емерсон - 4:4. Салах - 5:4. Теммі Абрагам - 5:4 (воротар)

«Ліверпуль»: Адріан – Джо Ґомес, Матіп, ван Дайк, Ендрю Робертсон (Александр-Арнольд, 91) – Джеймс Мілнер (Вейналдум, 64), Фабіньо, Джордан Гендерсон (к) – Окслейд-Чемберлен (Фірміно, 46), Салах, Садіо Мане (Оріґі, 103). Тренер – Юрґен Клопп

«Челсі»: Кепа Аррізабалаґа – Аспілікета (к), Курт Зума, Андреас Крістенсен (Томорі, 85), Емерсон – Жоржіньо, Канте, Матео Ковачіч (Росс Барклі, 101) – Педро, Олів’є Жиру (Теммі Абрагам, 74), Пулішіч (Мейсон Маунт, 74). Тренер – Френк Лемпард

Суддя: Фраппар (Франція)

Попередження: Джордан Гендерсон (85), Александр-Арнольд (107) - Аспілікета (79)

14 серпня. Стамбул. «Бешикташ-Парк»

Із перших хвилин «Ліверпуль» почав грати першим номером, а «Челсі», який у стартовому турі англійської Прем’єр-ліги поступився 0:4 «Манчестер Юнайтед», намагався піймати суперників на контратаці. І найцікавіше, що саме лондонці були гострішими й урешті пішли на перерву з перевагою в рахунку. То Олів’є Жиру, уникнувши офсайду, після пасу Крістіана Пулішіча вийшов з Адріаном сам на сам і спрямував м’яч у дальній кут – 0:1.

Відразу після перерви Юрґен Клопп випустив на поле залишеного в резерві основного нападника попереднього сезону Фірміно. Заміна спрацювала миттєво. Фабіньо закинув м'яч у карний майданчик, а Фірміно, уникнувши офсайдної пастки, скинув м'яч повз Сесара Аспілікету і Кепу Аррізабалаґу на порожні ворота. Садіо Мане шансів промахнутися не мав - 1:1.

Після того, як рахунок зрівнявся, обидві команди почали грати обережно. Ідеальну нагоду вирвати перемогу мерсисадці втратили на 75-й хвилині, але Кепа двічі поспіль зреагував на удари впритул після подачі кутового. А на 86-й хвилині Мохамед Салах виводив на побачення з голкіпером суперників Мане. Та цього разу Садіо промахнувся.

Забити вдруге тому ж Мане вдалося на старті екстра-тайму. Садіо сам кинув у прорив по місцю лівого півсереднього Фірміно, сам відкрився і замкнув передачу ударом метрів з 13-ти під поперечину - 2:1.

Рятуватися «Челсі» міг майже одразу, але Теммі Абрагам обіграти Адріана не зумів. Правда, через якусь мить ця пара зійшлася у контактній боротьбі двічі і на цей раз воротар зупинив нападника недозволеним прийомом - пенальті. Жоржіньо виконав вирок холоднокровно - 2:2.

Врешті, доля Суперкубка вирішилася в серії післяматчевих одинадцятиметрових. Усі п'ятеро футболістів «Ліверпуля» свої удари реалізували, тоді як Теммі Абрагам, який підійшов до позначки останнім, вдарив надто легко і влучив у ноги Адріану, котрий уже впав у лівий від себе кут.