Колишній чемпіон світу з боксу помер у 47 років



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Маркус Баєр Фото взяте з vringe.com

Раптово не стало Маркуса Баєра

Завоювавши свого часу світовий пояс WBC у суперсередній вазі (до 76,2 кг), а потім двічі його повертавши після поразок, Маркус Баєр (35-3-1, 13 КО) 3 грудня помер у берлінській лікарні після «швидкоплинної та гострої хвороби».

Про це пишуть німецькі ЗМІ.

Після завершення боксерської кар'єри Баєр деякий час насолоджувався життям без тренувань і боїв, а потім, з 2015 року, працював аналітиком програми «Sport in the East» на каналі MDR.

У любителях Маркус провів 274 бої, здобувши 235 перемоги. Ставав бронзовим призером ЧС-1995 і брав срібло на ЧЄ-1996.

Дебютував на професійному рингу восени 1996 року у другій середній вазі – у цьому дивізіоні він провів всю кар'єру. Володів поясом WBC у періоди 1999-2000, 2003-2004 і 2004-2006, програвши тільки Гленну Кетлі, Крістіану Санавії та Міккелю Кесслеру.

Після бою зі скандинавом ще раз вийшов у ринг у 2008 році, переміг джорнімена і пішов зі спорту.

У послужному списку Баєра – перемоги над Річі Вудхоллом, Еріком Лукасом, Денні Гріном і Санавією у бою-реванші.

«Я не в силах що-небудь сказати... Всі знають, що він був моїм улюбленим спортсменом, а головне, він був хорошою людиною. У мене зараз відчуття, що мені дали під дих. Я поки ще не усвідомив всього», - сказав Die Welt колишній тренер Баєра Уллі Вегнер.

Джерело: vringe.com