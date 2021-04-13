Колишній динамівець Алієв розповів, чому бив свою дружину

Півзахисник розповів, що ніколи не підіймав руку першим

Колишній гравець київського «Динамо» й збірної України Олександр Алієв розповів, чому піднімав руку на колишню дружину, що призводило до публічних скандалів.

«Поясню, чому я піднімав руку на свою дружину. Я ніколи не починав якусь сварку сам. Не приховую, що я десь гуляв, відпочивав, приїжджав вночі додому. Можна поскандалити, посваритися. Але навіщо було брати і дряпати мене? Ось для чого піднімати руку? – наводить слова Алієва sport.ua. – Я розумію її як жінку. Але навіщо було лізти руками і дряпати мене? Чому це робив? Тому що мені завтра їхати на базу, переодягатися. Я в колективі, де пацани. Вони дивляться, бачать і задають питання. Навіщо мені це треба?

Мені соромно? Я ніколи першим не підніму руку. Я попереджав, говорив. Але все одно все тривало. Через це я так робив. Це мене не прикрашає. Вважаю, що в тій ситуації був неправий 50 на 50».

На Алієва були заведені дві кримінальні справи за побиття дружини Тетяни.

Футболіст виступав за «Динамо», «Локомотив», запорізький «Металург», «Дніпро». За національну команду провів 28 матчів, забив 6 голів.