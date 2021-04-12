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    Роналду викинув футболку «Ювентуса». Тренер за нього заступився

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    Кріштіану Роналду став часто нервувати - Роналду викинув футболку «Ювентуса». Тренер за нього заступився
    Кріштіану Роналду став часто нервувати
    Фото з відкритих джерел

    Нападник туринського клубу рознервувався через те, що не забив «Дженоа»

    Черговою витівкою відзначився один з найкращих футболістів світу Кріштіану Роналду. Після зустрічі в Серії А між «Ювентусом» і «Дженоа» португалець викинув на газон футболку. Враховуючи, що недавно Роналду викинув капітанську пов’язку, яка пішла з молотка за шалені гроші, цей факт не залишився без уваги ЗМІ.

    Що викликало невдоволення Роналду достеменно невідомо. Подейкують, що таким чином Кріштіану відреагував на прохання бол-боя віддати футболку йому. Сам футболіст не коментує інцидент. За нього це зробив головний тренер «Ювентуса» Андреа Пірло.

    «Це нормально. Кріштіану – чемпіон, і він завжди хоче залишити свій слід. Не думаю, що клуб оштрафує Роналду. Він був засмучений, як і інші футболісти», – наводить слова Пірло Sky Sport Italia.

    У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Роналду взяв участь в 27 матчах, в яких записав до свого активу 25 голів і зробив 3 результативні передачі.

    «Ювентус» набрав 62 очки і піднявся на третє місце в таблиці Серії А. У «Інтера» – 74, «Мілана» – 63, «Аталанти» – 61.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду ФК Ювентус
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