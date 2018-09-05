Колишній футболіст «Динамо» розповів, що київський клуб винен йому дві зарплати



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Дмитро Хльобас (справа). Фото ФК «Десна»

Проте, Хльобас упевнений, що гроші йому віддадуть

Український нападник чернігівської «Десни» Дмитро Хльобас розповів, чому покинув «Динамо».

Зокрема, як інформує iSport.ua, футболіст розповів про заборгованість київського клубу.

«У «Динамо» мені спочатку відводилася роль запасного, другим або навіть третім форвардом у команді. Я ж хочу бути основним і грати більш значущу роль у клубі», - сказав він.

«Чи була розмова з головним тренером або ж керівництвом перед відходом? Так. У мене запитали про мої плани. Я відповів, що хотів би піти. Мені побажали удачі», - додав Хльобас.

При цьому, за словами гравця, він би повернуся у стан «біло-синіх», якщо його запросять.

«Звичайно, повернувся б. До «Динамо» завжди багато уваги з боку європейських клубів. Є хороші шанси проявити себе», - зауважив він.

Окрім того, Хльобас прокоментував чутки про те, що у «Динамо» не виплачують зарплату.

«Динамо» ще залишилось винне мені дві зарплати. Я впевнений, що її мені віддадуть. «Динамо» – порядний клуб в цьому плані», - зазначив футболіст.