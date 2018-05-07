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    Колишній футболіст збірної України відсудив у російського клубу більше півмільйона євро

    Марко Девич виграв суд в ФК «Ростов»
    Український нападник Марко Девич відсудив у «Ростова» майже 40 мільйонів рублів (трохи більше 630 тисяч доларів). У січні 2017 року нападник підписав з ростовцями контракт на півтора року, але вже у червні договір розірвали за обопільною згодою. Відразу після розірвання договору футболіст звернувся до ФІФА та звинуватив клуб у
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    Марко Девич. Фото взяте з segodnya.ua
    Марко Девич. Фото взяте з segodnya.ua

    Марко Девич виграв суд в ФК «Ростов»

    Український нападник Марко Девич відсудив у «Ростова» майже 40 мільйонів рублів (трохи більше 630 тисяч доларів).

    У січні 2017 року нападник підписав з ростовцями контракт на півтора року, але вже у червні договір розірвали за обопільною згодою.

    Відразу після розірвання договору футболіст звернувся до ФІФА та звинуватив клуб у неправомірних діях.

    У підсумку гравець виграв суд.

    За «Ростов» Девич провів всього шість матчів. Таким чином, кожен його вихід на поле обійшовся дончанам у 6,5 мільйона рублів.

    Наразі Девич виступає за клуб з Ліхтенштейну «Вадуц». Контракт з 34-річним форвардом, який забив сім м'ячів у 35-ти матчах за збірну України, розрахований до літа 2018 року.

    У чемпіонаті України Марко Девич виступав за «Волинь», «Металіст» і «Шахтар», після чого грав у російському чемпіонаті за «Рубін» і «Ростов».

    Футболіст мав варіант продовження кар'єри у чемпіонаті Ізраїлю, але не зміг справити враження на тренерський штаб «Хапоеля» з Беер-Шеви.

    Нагадаємо, український нападник виграв кубок Ліхтенштейну з футболу.

    Джерело: Сегодня

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ суд ФІФА
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