Колишній футболіст збірної України відсудив у російського клубу більше півмільйона євро

Марко Девич виграв суд в ФК «Ростов»

Український нападник Марко Девич відсудив у «Ростова» майже 40 мільйонів рублів (трохи більше 630 тисяч доларів). У січні 2017 року нападник підписав з ростовцями контракт на півтора року, але вже у червні договір розірвали за обопільною згодою. Відразу після розірвання договору футболіст звернувся до ФІФА та звинуватив клуб у



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Марко Девич. Фото взяте з segodnya.ua

Марко Девич виграв суд в ФК «Ростов»

Український нападник Марко Девич відсудив у «Ростова» майже 40 мільйонів рублів (трохи більше 630 тисяч доларів).

У січні 2017 року нападник підписав з ростовцями контракт на півтора року, але вже у червні договір розірвали за обопільною згодою.

Відразу після розірвання договору футболіст звернувся до ФІФА та звинуватив клуб у неправомірних діях.

У підсумку гравець виграв суд.

За «Ростов» Девич провів всього шість матчів. Таким чином, кожен його вихід на поле обійшовся дончанам у 6,5 мільйона рублів.

Наразі Девич виступає за клуб з Ліхтенштейну «Вадуц». Контракт з 34-річним форвардом, який забив сім м'ячів у 35-ти матчах за збірну України, розрахований до літа 2018 року.

У чемпіонаті України Марко Девич виступав за «Волинь», «Металіст» і «Шахтар», після чого грав у російському чемпіонаті за «Рубін» і «Ростов».

Футболіст мав варіант продовження кар'єри у чемпіонаті Ізраїлю, але не зміг справити враження на тренерський штаб «Хапоеля» з Беер-Шеви.

Нагадаємо, український нападник виграв кубок Ліхтенштейну з футболу.

Джерело: Сегодня