Екс-гравець «Динамо» вважає, що Ахметов виплатить подвійні преміальні футболістам «Шахтаря»

Станеться це у тому разі, якщо донеччани вийдуть у плей-офф Ліги чемпіонів

Легендарний у минулому футболіст «Динамо» поділився своїми очікуваннями від матчу «Шахтар» - «Манчестер Сіті». «Усім відомо, що Гвардіола – тренер-максималіст, - сказав Стефан Решко в інтерв’ю газеті «Експрес». - Він вимагає перемоги в усіх матчах і в усіх турнірах».



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Стефан Решко

Станеться це у тому разі, якщо донеччани вийдуть у плей-офф Ліги чемпіонів

Легендарний у минулому футболіст «Динамо» поділився своїми очікуваннями від матчу «Шахтар» - «Манчестер Сіті».

«Усім відомо, що Гвардіола – тренер-максималіст, - сказав Стефан Решко в інтерв’ю газеті «Експрес». - Він вимагає перемоги в усіх матчах і в усіх турнірах».

«Що частіше «Манчестер Сіті» перемагає, то більше бажання у його футболістів вигравати знову і знову. Не варто надіятися на те, що британці приїдуть до Харкова без бажання. Їх не цікавитимуть розклади між «Наполі» та «Шахтарем». Ціль «Манн Сіті» – перемогти, щоб зміцнити імідж клубу та заробити гроші від УЄФА», - зауважив він.

Окремо Решко розповів, чи покладає він надії на те, що «Феєнорд» не програє «Наполі» та подарує «Шахтарю» путівку у плей-офф.

«Так, це другий, запасний варіант. Та все-таки більше надії покладаю на «Шахтар», а не на «Феєнорд». Це буде вирішальна битва року. «Гірники» повинні показати найкращий футбол у сезоні. Думаю, що Ринат Ахметов підкине футболістам грошей – пообіцяє подвійні чи навіть потрійні гонорари за перемогу», - підсумував він.

Зауважимо, що матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» відбудеться у середу, 6 грудня, у Харкові. Початок о 21:45.

Нагадаємо, до Харкова приїде тренер однієї з найсильніших збірних світу.

Джерело: Плюс Спорт