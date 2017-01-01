Колишній клуб новачка «Динамо» проведе спаринг проти «Шахтаря»

Дата поєдинку поки не конкретизується

«Шахтар» в січні проведе товариський поєдинок проти данського «Копенгагена». Про це повідомляє Bold.dk. Матч між «Шахтарем» і «Копенгагеном» відбудеться в ОАЕ на тренувальних зборах, які в цій країні планують проводити обидві команди. Дата поєдинку поки не конкретизується. Зазначимо, що кілька