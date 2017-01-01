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    Колишній клуб новачка «Динамо» проведе спаринг проти «Шахтаря»

    Дата поєдинку поки не конкретизується
    «Шахтар» в січні проведе товариський поєдинок проти данського «Копенгагена». Про це повідомляє Bold.dk. Матч між «Шахтарем» і «Копенгагеном» відбудеться в ОАЕ на тренувальних зборах, які в цій країні планують проводити обидві команди. Дата поєдинку поки не конкретизується. Зазначимо, що кілька
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    Матч Ліги Європи - Копенгаген - Локомотив. Фото: Getty Images
    Матч Ліги Європи - Копенгаген - Локомотив. Фото: Getty Images

    Дата поєдинку поки не конкретизується

    «Шахтар» в січні проведе товариський поєдинок проти данського «Копенгагена».

    Про це повідомляє Bold.dk.

    Матч між «Шахтарем» і «Копенгагеном» відбудеться в ОАЕ на тренувальних зборах, які в цій країні планують проводити обидві команди.

    Дата поєдинку поки не конкретизується.

    Зазначимо, що кілька днів тому з «Копенгагена» в київське «Динамо» перейшов один з лідерів датської команди Беньямін Вербич.

    Джерело: shahta.org

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