Колишній клуб новачка «Динамо» проведе спаринг проти «Шахтаря»
- Сьогодні, 13:54
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Матч Ліги Європи - Копенгаген - Локомотив. Фото: Getty Images
Дата поєдинку поки не конкретизується
«Шахтар» в січні проведе товариський поєдинок проти данського «Копенгагена».
Про це повідомляє Bold.dk.
Матч між «Шахтарем» і «Копенгагеном» відбудеться в ОАЕ на тренувальних зборах, які в цій країні планують проводити обидві команди.
Дата поєдинку поки не конкретизується.
Зазначимо, що кілька днів тому з «Копенгагена» в київське «Динамо» перейшов один з лідерів датської команди Беньямін Вербич.
Джерело: shahta.org