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    Колишній лікар англійського «Вотфорда» покінчив з життям

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    Філ Едвардс - Колишній лікар англійського «Вотфорда» покінчив з життям
    Філ Едвардс
    The Sun

    60-річного Філа Едвардса підозрювали в розбещенні малолітнього

    Колишнього лікаря англійського футбольного клубу «Вотфорд» Філа Едвардса знайдено мертвим у власному будинку. У поліції переконані, що 60-річний лікар покінчив з життям самогубством, інформує The Sun.

    Минулого місяця Едвардса затримали за звинуваченнями в розбещенні малолітнього. Пізніше його відпустили під заставу, а розслідування продовжили.

    Раніше Едвардс також працював у клубах «Барнет» та «Бірмінгем Сіті».

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