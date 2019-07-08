Колишній лікар англійського «Вотфорда» покінчив з життям



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Філ Едвардс The Sun

60-річного Філа Едвардса підозрювали в розбещенні малолітнього

Колишнього лікаря англійського футбольного клубу «Вотфорд» Філа Едвардса знайдено мертвим у власному будинку. У поліції переконані, що 60-річний лікар покінчив з життям самогубством, інформує The Sun.

Минулого місяця Едвардса затримали за звинуваченнями в розбещенні малолітнього. Пізніше його відпустили під заставу, а розслідування продовжили.

Раніше Едвардс також працював у клубах «Барнет» та «Бірмінгем Сіті».

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