Колишній лікар англійського «Вотфорда» покінчив з життям
Філ Едвардс
The Sun
60-річного Філа Едвардса підозрювали в розбещенні малолітнього
Колишнього лікаря англійського футбольного клубу «Вотфорд» Філа Едвардса знайдено мертвим у власному будинку. У поліції переконані, що 60-річний лікар покінчив з життям самогубством, інформує The Sun.
Минулого місяця Едвардса затримали за звинуваченнями в розбещенні малолітнього. Пізніше його відпустили під заставу, а розслідування продовжили.
Раніше Едвардс також працював у клубах «Барнет» та «Бірмінгем Сіті».