Колишній прес-аташе «Шахтаря»: Я отримав російський паспорт. Ми росіяни і з нами Бог



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Руслан Мармазов повернувся в рідну гавань Фото з соцмереж

Мармазов сам відрапортував про таку вдачу

Колишній прес-аташе «Шахтаря» Руслан Мармазов повідомив, що отримав російський паспорт.

«Москва. Кремль. Тільки що в урочистій обстановці я отримав паспорт громадянина Російської Федерації. Возз'єднатися зі своєю великою батьківщиною, поза межами і громадянством якої я деякий час перебував через чисте непорозуміння. Повернувся в рідну гавань.

Шлях був не найпростіший, з уроками смирення, випробуваннями і подоланням. Все як здавна повелося у російських людей. Ми росіяни. З нами Бог», - написав Мармазов у Фейсбуці.

Нагадаємо, що громадянин Мармазов втік у Росію відразу після початку бойових дій на сході нашої держави і з того моменту не лінується їдко висловлюватися про країну, яку він зрадив.