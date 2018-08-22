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    Колишній тренер «Львова» буде працювати експертом на українському футбольному телеканалі

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    Жилмар - Колишній тренер «Львова» буде працювати експертом на українському футбольному телеканалі
    Жилмар

    Бразилець працюватиме на програмі до матчу «Динамо» проти «Аякса»

    Колишній головний тренер «Львова» Жилмар стане експертом телеканалів «Футбол 1/2».

    22-го серпня він буде працювати на програмі «Ніч Ліги чемпіонів» до матчу «Динамо» проти «Аякса», інформує Футбол NEWS.

    Нагадаємо, Жилмар був звільнений з «Львова» через відсутність ліцензії Pro.

    Зараз команду очолює Юрій Бакалов.

    Бразильський фахівець прибув до України з клубу Chao Pak Kei, який у сезоні-2017/18 виграв срібні нагороди першості Макао.

    З 2010-го по 2014-й рік уродженець Сан-Паулу вже працював на теренах України, виконуючи обов’язки тренера юнацької команди й асистента наставника запорізького «Металурга».

    Джерело: ua.tribuna.com

    тренер
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