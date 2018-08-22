Колишній тренер «Львова» буде працювати експертом на українському футбольному телеканалі



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Жилмар

Бразилець працюватиме на програмі до матчу «Динамо» проти «Аякса»

Колишній головний тренер «Львова» Жилмар стане експертом телеканалів «Футбол 1/2».

22-го серпня він буде працювати на програмі «Ніч Ліги чемпіонів» до матчу «Динамо» проти «Аякса», інформує Футбол NEWS.

Нагадаємо, Жилмар був звільнений з «Львова» через відсутність ліцензії Pro.

Зараз команду очолює Юрій Бакалов.

Бразильський фахівець прибув до України з клубу Chao Pak Kei, який у сезоні-2017/18 виграв срібні нагороди першості Макао.

З 2010-го по 2014-й рік уродженець Сан-Паулу вже працював на теренах України, виконуючи обов’язки тренера юнацької команди й асистента наставника запорізького «Металурга».

Джерело: ua.tribuna.com