Колишній тренер «Львова» буде працювати експертом на українському футбольному телеканалі
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Жилмар
Бразилець працюватиме на програмі до матчу «Динамо» проти «Аякса»
Колишній головний тренер «Львова» Жилмар стане експертом телеканалів «Футбол 1/2».
22-го серпня він буде працювати на програмі «Ніч Ліги чемпіонів» до матчу «Динамо» проти «Аякса», інформує Футбол NEWS.
Нагадаємо, Жилмар був звільнений з «Львова» через відсутність ліцензії Pro.
Зараз команду очолює Юрій Бакалов.
Бразильський фахівець прибув до України з клубу Chao Pak Kei, який у сезоні-2017/18 виграв срібні нагороди першості Макао.
З 2010-го по 2014-й рік уродженець Сан-Паулу вже працював на теренах України, виконуючи обов’язки тренера юнацької команди й асистента наставника запорізького «Металурга».
Джерело: ua.tribuna.com