Колишній тренер «Тоттнема» отримав курйозне пошкодження



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Гаррі Реднапп РС

Гаррі Реднаппа доправили до лікарні після участі в футбольному ток-шоу

Колишнього тренера англійського «Тоттнема» Гаррі Реднаппа довелося доправити до лікарні після участі в одному з футбольних ток-шоу.

Фахівець не зміг самостійно дістати з вуха навушник після запису програми. Реднапп виступав експертом у ефірі каналу BT Sport, інформує The Athletic. Асистенти знімальної групи намагалися допомогти, але спроби не мали успіху.

«Коли я прийшов на програму, мені вставили навушник, але коли потім я спробував його дістати, частина відломилася і застрягла в вусі. Довелося їхати до лікарні, тому що спроби допомоги, лише глибше загнали відломану частину», - роз’яснив Реднапп.

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