Колишній тренер «Волині» Кварцяний не хоче повертатися до роботи



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Віталій Кварцяний прокоментував можливість поновлення тренерської кар’єри

Колишній тренер луцької «Волині» Віталій Кварцяний прокоментував ймовірність поновлення кар’єри. Наразі тренер не поспішає повертатися до роботи.

«Не назріла ситуація. А раз вона не назріла, я не буду повертатися. Просто так працювати не хочеться. Робота тренера – це велика відповідальність. У мене ностальгія, але повертатися я не хочу. Згадаєш, що оточує наш футбол, порожні стадіони – одразу пропадає бажання», - розповів Кварцяний в ефірі шоу «Бомбардир».

Віталій Кварцяний впродовж тренерської кар’єри загалом з перервами 18 років працював з «Волинню». Наразі він залишається президентом клубу.