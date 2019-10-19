Колишній тренер збірної України очолив дебютанта Суперліги



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Євген Мурзін ФБУ

Євген Мурзін починає роботу з «Харківськими Соколами»

«Харківські Соколи» оголосили про призначення колишнього тренера національної збірної України з баскетболу новим головним тренером команди.

Євген Вікторович Мурзін добре знайомий українським прихильникам баскетболу.

За час ігрової кар’єри виступав за такі клуби як «Будівельник», «Київ-Баскет» та МБК «Одеса», а також грав у Європі. Капітан збірної України. Дворазовий чемпіон України (1992, 1993), дворазовий кращий гравець чемпіонату України (1995, 1997).

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З 2000 року розпочав тренерську кар’єру. Очолював наступні українські клуби: «Будівельник» (2000-2008, 2016), «Черкаські Мавпи» (2008-2009), «Говерла» (2009-2015).

У 2015-му році очолив збірну України. На Євробаскеті-2017 збірна України під керівництвом Євгена Мурзіна пробилась до топ-16 команд континенту, поступившись у плей-оф збірній Словенії.

У сезоні-2018/19 Євген Мурзін також очолював «Київ-Баскет». Під його керівництвом кияни здобули срібні медалі чемпіонату України.

Євген Мурзін: «Добре, що у команди зараз є двотижнева перерва між матчами, тому в нас є час познайомитись ближче та підготуватись до наступних поєдинків. З хлопців я добре знайомий з Бояркіним, Козловим, Тихоновим та Тищенко. Деякі матчі "Соколів" бачив, тому розумію з чим працювати».

До своїх обов'язків Євген Мурзін приступить вже у першій грі Кубка України проти БК «Політехнік».

Нагадаємо, раніше Володимир Коваль подав у відставку з тренерської посади в харківському клубі. «Харківські Соколи» зіграли зі старту сезону в Суперлізі шість поєдинків, у яких зазнали шість поразок.