Колишній тренер збірної України офіційно очолив команду США



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Майк Фрателло ФІБА

Американську збірну у найближчих офіційних матчах готуватиме Майк Фрателло

Федерація баскетболу США повідомила про призначення колишнього головного тренера збірної України Майка Фрателло на аналогічну посаду в американській національній команді. Він готуватиме збірну США та керуватиме діями гравців у двох стартових поєдинках кваліфікації Кубка Америки 2021 року в лютому 2020 року.

Фрателло має 17-річний тренерський досвід у найсильнішій клубній баскетбольній лізі світу – НБА. У повних 15-ти сезонах він 11 разів виводив свої команди в плей-оф. Тренерський досвід на рівні збірних він отримав в Україні.

До України Фрателло запросив 2011 року тодішній президент Федерації баскетболу України, який за часів ігрової кар’єри виступав у НБА за «Атланту» саме під керівництвом американського фахівця.

Збірна України на чолі з Фрателло посіла шосте місце на чемпіонаті Європи 2013 року та вперше в історії 2014 року виступила на чемпіонаті світу.