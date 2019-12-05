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    Колишній тренер збірної України офіційно очолив команду США

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    Майк Фрателло - Колишній тренер збірної України офіційно очолив команду США
    Майк Фрателло
    ФІБА

    Американську збірну у найближчих офіційних матчах готуватиме Майк Фрателло

    Федерація баскетболу США повідомила про призначення колишнього головного тренера збірної України Майка Фрателло на аналогічну посаду в американській національній команді. Він готуватиме збірну США та керуватиме діями гравців у двох стартових поєдинках кваліфікації Кубка Америки 2021 року в лютому 2020 року.

    Фрателло має 17-річний тренерський досвід у найсильнішій клубній баскетбольній лізі світу – НБА. У повних 15-ти сезонах він 11 разів виводив свої команди в плей-оф. Тренерський досвід на рівні збірних він отримав в Україні.

    До України Фрателло запросив 2011 року тодішній президент Федерації баскетболу України, який за часів ігрової кар’єри виступав у НБА за «Атланту» саме під керівництвом американського фахівця.

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    Збірна України на чолі з Фрателло посіла шосте місце на чемпіонаті Європи 2013 року та вперше в історії 2014 року виступила на чемпіонаті світу.

    Збірна України баскетбол НБА Майк Фрателло
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