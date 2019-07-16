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    Колишній тренер збірної України з футболу намагається подолати важку хворобу

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    Леонідові Ткаченку - 65 років - Колишній тренер збірної України з футболу намагається подолати важку хворобу
    Леонідові Ткаченку - 65 років
    Фото з соцмереж

    Леонід Ткаченко мешкає в Росії

    Відомого українського футбольного фахівця Леоніда Ткаченка спіткали проблеми зі здоров'ям. Неприємною новиною в своєму Фейсбуці поділився російський журналіст Олексій Павлюченко.

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    За його словами, Ткаченко вже більше півроку бореться з важким онкологічним захворюванням. Він переніс складну операцію і зараз продовжує реабілітаційні курси.

    Леонід Ткаченко - легенда харківського «Металіста» (1978-1984 - гравець, 1984-1988 - тренер, 1989-1992, 2000 - головний тренер). У чемпіонаті України також очолював «Темп» із Шепетівки.

    Ткаченко в тандемі з Миколою Павловим керував збірною України в матчі проти Білорусі, який відбувся в 1992 році (1:1).

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