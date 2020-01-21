«Динамо» придбало бразильця з українськими коренями



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На зламі десятиліть у динамівському колективі був інший бразилець Алмейда - Леандро Алмейда ФК «Динамо»

Раніше юнак виступав у дитячо-юнацькій футбольній лізі України за команду УФК «Дніпро»

Юнацька команда київського «Динамо» U17 поповнила склад доволі оригінальним гравцем.

Столичний клуб підписав контракт з бразильським півоборонцем Жозе Мартіном Алмейдою.

16-річний атакувальний хавбек має українське коріння: мама футболіста – українка, батько – бразилець. Раніше юнак виступав у дитячо-юнацькій футбольній лізі України за команду УФК «Дніпро».

Найближчим часом Алмейда вирушить на зимові збори до Туреччини з молодіжними складами. Очікується, що наступну половину сезону він проведе в академії зі складом U17.