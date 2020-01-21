«Динамо» придбало бразильця з українськими коренями
На зламі десятиліть у динамівському колективі був інший бразилець Алмейда - Леандро Алмейда
ФК «Динамо»
Раніше юнак виступав у дитячо-юнацькій футбольній лізі України за команду УФК «Дніпро»
Юнацька команда київського «Динамо» U17 поповнила склад доволі оригінальним гравцем.
Столичний клуб підписав контракт з бразильським півоборонцем Жозе Мартіном Алмейдою.
16-річний атакувальний хавбек має українське коріння: мама футболіста – українка, батько – бразилець. Раніше юнак виступав у дитячо-юнацькій футбольній лізі України за команду УФК «Дніпро».
Найближчим часом Алмейда вирушить на зимові збори до Туреччини з молодіжними складами. Очікується, що наступну половину сезону він проведе в академії зі складом U17.