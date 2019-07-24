Експерт телеканалу «Футбол» вибачився перед Ярмоленком за те, що назвав його «бидлом»



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Сергія Морозова замучило сумління UA-Футбол

Сергій Морозов запропонував гравцеві «Вест Гем Юнайтед» зустрітися і поговорити

Чемпіон СССР-1972 у складі луганської «Зорі», а нині експерт телеканалу «Футбол» Сергій Морозов вибачився за те, що три роки тому, в травні 2016-го назвав футболіста «Динамо» Андрія Ярмоленка «футбольним бидлом».

Інцидент трапився, коли Морозов обговорював навмисний удар Ярмоленка по ногах Тараса Степаненка в матчі «Шахтар» - «Динамо».

«Це справжнісіньке хуліганство, 15 діб, - сказав тоді Сергій Юрійович. - Крім того, що це футболісти, вони ж громадяни країни. Що якщо так всі почнуть робити: не сподобався продавець – вдарив його в магазині. Свавілля повне. Хто такі футболісти? Вони громадяни країни найперше. Один матч, другий матч. Це ж все дивиться Європа, транслюють матчі. Ми ж в Європу йдемо. Справа ж не в футболістах. Риба гниє з голови. Треба ставити на місце федерацію футболу. Дали самому справжньому хулігану три матчі, який вдарив товариша по команді, з яким йому робити результат у Франції, по ногах. Футбольне бидло. Я про Ярмоленко».

«Хочу перед тобою вибачитися за той емоційний момент, - каже тепер Морозов. - Я потім аналізував і думав, як твоя сім'я, друзі, батьки відреагували. І чесно кажучи, почало скреготіти. Давай, без образ. Добре? Коли будеш тут, то знайдемо час зустрітися?» – звернувся Морозов до Ярмоленка.

Нагадаємо, що нині Ярмоленко виступає за англійський «Вест гем Юнайтед».

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