Колишній захисник «Металіста» вразив громадянською позицією



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Андрій Березовчук fcvolchansk.com

Андрій Березовчук готовий підтримати на виборах чиновників, яких звинувачує в розкраданні коштів

Колишній захисник харківського «Металіста» Андрій Березовчук поділився думками щодо розвитку Харкова та ситуації в Україні. Він впевнений, що при міському очільнику Харкова Геннадії Кернесу розкрадаються кошти, але готовий знову за нього проголосувати, бо місто змінюється в кращу сторону.

«Гроші скрізь розкрадаються, але якщо при цьому щось робиться, то і на тому добре. Місто прогресує, стає яскравішим, чистішим та цікавішим. Є багато цікавих місць. Місто розвивається. Те, що відбувається за лаштунками, мене не стосується. Думаю, що знову голосуватиму за Кернеса, якщо він балотуватиметься. Вибір країни підтримую. Хочеться, щоб ми правильно розвивалися. Щоб спокійніше було. Молодь побачила Європу і хоче спокою та справедливості. То ж на виборах голосував як усі», - розповів Березовчук у ефірі каналу Stargorod Sport.

Андрій Березовчук – вихованець миколаївського футболу. Виступав за «Миколаїв», «Металіст», харківський «Арсенал», «Харків» та донецький «Металург». Наразі завершив професіональну кар’єру гравця. Працює тренером аматорської команди «Вовчанськ».

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