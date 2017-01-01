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    Колишній захисник збірної України став на захист російського воротаря

    За словами Богдана Шершуна, Ігор Акінфєєв зіграв проти всіх топ-команд
    Богдан Шершун не розуміє, чому всі сміються над антирекордом російського воротаря Ігоря Акінфєєва у Лізі чемпіонів. Про це заявив сам екс-захисник збірної України та московського ЦСКА. «Нехай порахують, скільки він зіграв матчів у Лізі чемпіонів, скільки сейвів зробив. Він проти всіх топ-команд зіграв. Жоден воротар, крім Шовковського, з
    • Сьогодні, 14:04
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    Богдан Шершун
    Богдан Шершун

    За словами Богдана Шершуна, Ігор Акінфєєв зіграв проти всіх топ-команд

    Богдан Шершун не розуміє, чому всі сміються над антирекордом російського воротаря Ігоря Акінфєєва у Лізі чемпіонів.

    Про це заявив сам екс-захисник збірної України та московського ЦСКА.

    «Нехай порахують, скільки він зіграв матчів у Лізі чемпіонів, скільки сейвів зробив. Він проти всіх топ-команд зіграв. Жоден воротар, крім Шовковського, з колишніх країн СРСР такого результату не показав», - сказав він.

    «Акінфєєв ще молодий, як для воротаря, йому ще грати і грати. Подивимося, скільки він ще сухих матчів на нуль проведе, тоді і підіб'ємо статистику», - цитує Шершуна «Команда №1».

    Нагадаємо, Богдан з «Дніпра» перебрався у московський ЦСКА, з яким у сезоні-2004/05 зумів завоювати головний клубний трофей у своїй кар'єрі – Кубок УЄФА.

    Нагадаємо, Ігор Акінфєєв не пропустив у матчі проти «Бенфіки» (2:0) у Лізі чемпіонів і перервав рекордну серію з 43-х ігор у турнірі, у яких він не міг зіграти на нуль.

    До цього востаннє Акінфєєву вдавалося зіграти «на нуль» у Лізі чемпіонів (без урахування кваліфікації) аж 1 листопада 2006 року.

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