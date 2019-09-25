  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишнього футболіста збірної Литви знайшли мертвим

    • Розсилка
    Артурас Римкявічус&nbsp; - Колишнього футболіста збірної Литви знайшли мертвим
    Артурас Римкявічус 
    Твіттер

    36-річний форвард Артурас Римкявічус ймовірно покінчив життя самогубством

    Колишнього нападника футбольної збірної Литви Артураса Римкявічуса знайшли мервим. За інформацією з джерел у поліції, мова може йти про самогубство 36-річного спортсмена, інформує LRT. У нього залишилися дружина та дві доньки.

    За національну збірну Римкявічус зіграв сім поєдинків, забив три м’ячі. У литовському чемпіонаті він забив 117 м’ячів у 205-ти поєдинках. Також форвард виступав у Фінляндії, Латвії, Греції та Брунеї.

    Після серії пошкоджень Римкявічус завершив кар’єру 2016 року. Працював дитячим тренером.

    Читайте також: Остання травма могла дочасно завершити кар’єру Усика
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ