Колишнього футболіста збірної Литви знайшли мертвим
Артурас Римкявічус
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36-річний форвард Артурас Римкявічус ймовірно покінчив життя самогубством
Колишнього нападника футбольної збірної Литви Артураса Римкявічуса знайшли мервим. За інформацією з джерел у поліції, мова може йти про самогубство 36-річного спортсмена, інформує LRT. У нього залишилися дружина та дві доньки.
За національну збірну Римкявічус зіграв сім поєдинків, забив три м’ячі. У литовському чемпіонаті він забив 117 м’ячів у 205-ти поєдинках. Також форвард виступав у Фінляндії, Латвії, Греції та Брунеї.
Після серії пошкоджень Римкявічус завершив кар’єру 2016 року. Працював дитячим тренером.
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