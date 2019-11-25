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    Моурінью спростував плітки про перехід Ібрагімовича

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    Жозе Моурінью - Моурінью спростував плітки про перехід Ібрагімовича
    Жозе Моурінью
    AS

    Головний тренер «Тоттнема» не бачить сенсу в трансфері шведського нападника

    Головний тренер лондонського «Тоттнема» Жозе Моурінью прокоментував плітки, про можливий перехід до його команди шведського нападника Златана Ібрагімовича. Португалець не бачить сенсу в такому трансфері.

    «У нас грає найкращий нападник Англії. Він серед двох-трьох найкращих форвардів світу. Немає ніякого сенсу в запрошенні таких кремезних гравців як Ібрагімович. Йому вже понад 30 років, та він ще можу грати на найвищому рівні. Але немає сенсу переходити в команду, в якій уже є Гаррі Кейн», - передає слова Моурінью Sky Sports.

    Раніше повідомлялося, що Ібрагімович продовжить клубну кар’єру в Європі. Серед можливих варіантів називали «Мілан», за який він раніше вже грав, та «Тоттнем».

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    Раніше шведський форвард завершив виступи в північноамериканській МЛС за «Лос-Анджелес Гелаксі».  

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