Моурінью спростував плітки про перехід Ібрагімовича



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Жозе Моурінью AS

Головний тренер «Тоттнема» не бачить сенсу в трансфері шведського нападника

Головний тренер лондонського «Тоттнема» Жозе Моурінью прокоментував плітки, про можливий перехід до його команди шведського нападника Златана Ібрагімовича. Португалець не бачить сенсу в такому трансфері.

«У нас грає найкращий нападник Англії. Він серед двох-трьох найкращих форвардів світу. Немає ніякого сенсу в запрошенні таких кремезних гравців як Ібрагімович. Йому вже понад 30 років, та він ще можу грати на найвищому рівні. Але немає сенсу переходити в команду, в якій уже є Гаррі Кейн», - передає слова Моурінью Sky Sports.

Раніше повідомлялося, що Ібрагімович продовжить клубну кар’єру в Європі. Серед можливих варіантів називали «Мілан», за який він раніше вже грав, та «Тоттнем».

Раніше шведський форвард завершив виступи в північноамериканській МЛС за «Лос-Анджелес Гелаксі».