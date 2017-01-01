Колишньому гравцю «Реала» та «Мілана» дали дев'ять років ув'язнення за зґвалтування

Бразильця Робіньо заочно судили в Італії, хоча він грає у себе на батьківщині

Екс-гравець збірної Бразилії з футболу Робіньо заочно засуджений судом італійського міста Мілан до дев'яти років ув'язнення за групове зґвалтування. Про це повідомили у четвер, 23 листопада, італійські ЗМІ. За версією слідства, зґвалтування албанської дівчини відбулося на дискотеці у Мілані у січні 2013 року під час перебування бразильського



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Робіньо

Бразильця Робіньо заочно судили в Італії, хоча він грає у себе на батьківщині

Екс-гравець збірної Бразилії з футболу Робіньо заочно засуджений судом італійського міста Мілан до дев'яти років ув'язнення за групове зґвалтування.

Про це повідомили у четвер, 23 листопада, італійські ЗМІ.

За версією слідства, зґвалтування албанської дівчини відбулося на дискотеці у Мілані у січні 2013 року під час перебування бразильського гравця в однойменному футбольному клубі. Окрім Робіньо, у злочині брали участь п'ятеро його друзів.

Це не перший схожий епізод у біографії гравця: у 2009 році Робіньо, який тоді виступав за англійський «Манчестер Сіті», був заарештований за підозрою у нарузі, проте був виправданий.

Зараз 33-річний колишній нападник «Мілана» та мадридського «Реала» перебуває у Бразилії, де виступає за місцевий «Атлетико Мінейро».

Нападник, який зіграв 99 матчів за збірну Бразилії, з якою двічі виграв Кубок конфедерацій та один раз Кубок Америки, у складі «Мілана» ставав чемпіоном Італії, у складі «Реала» двічі виграв чемпіонат Іспанії.

Робіньо грав за «Реал» у 2005-2008 роках, за англійський «Манчестер Сіті» - у 2008-2010-х.

Джерело: Р-Спорт