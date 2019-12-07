  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Колишня перша ракетка світу Возняцкі визначилася з завершенням кар’єри

    • Розсилка
    Каролін Возняцкі - Колишня перша ракетка світу Возняцкі визначилася з завершенням кар’єри
    Каролін Возняцкі
    Твіттер

    Востаннє на професіональному рівні данська тенісистка зіграє на початку січня

    Колишня перша ракетка світу Каролін Возняцкі визначилася з завершенням професіональної кар’єри. Останнім для неї стане турнір у новозеландському Окленді, який відбуватиметься з 6 по 12 січня.

    Напередодні данська тенісистка польського походження оголосила про швидке завершення кар’єри.

    Возняцки 2018 року перемогла на Australian Open. Загалом виграла за кар’єру з 2005 року 30 титулів WTA. Заробила майже 31 мільйон доларів призових.

     Читайте також: Олімпійська чемпіонка Захарова заступилася за українських «спортсменів поза політикою»

    У жовтні 2011 спортсменка очолювала рейтинг WTA найсильніших тенісисток світу.  

    теніс Каролін Возняцкі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ