Колишня перша ракетка світу Возняцкі визначилася з завершенням кар’єри



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Каролін Возняцкі Твіттер

Востаннє на професіональному рівні данська тенісистка зіграє на початку січня

Колишня перша ракетка світу Каролін Возняцкі визначилася з завершенням професіональної кар’єри. Останнім для неї стане турнір у новозеландському Окленді, який відбуватиметься з 6 по 12 січня.

Напередодні данська тенісистка польського походження оголосила про швидке завершення кар’єри.

Возняцки 2018 року перемогла на Australian Open. Загалом виграла за кар’єру з 2005 року 30 титулів WTA. Заробила майже 31 мільйон доларів призових.

У жовтні 2011 спортсменка очолювала рейтинг WTA найсильніших тенісисток світу.