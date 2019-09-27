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    Команда баскетбольної Євроліги відмовилася від групи підтримки

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    Група підтримки БК&nbsp;&laquo;Альба&raquo;&nbsp; - Команда баскетбольної Євроліги відмовилася від групи підтримки
    Група підтримки БК «Альба» 
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    У німецькій «Альбі» вважають розваги з танцівницями архаїчними

    Німецька команда баскетбольної Євроліги «Альба» оголосила про відмову від групи підтримки під час матчів.

    У клубі вважають, що розваги з танцівницями не відповідають вимогам часу, коли суспільство прямує до статевої рівності.

    «Під час наших домашніх виступів складається враження, що жінки у нас відповідають лише за розважальні танці, а чоловіки грають в баскетбол. Насправді ми активно розвиваємо жіночий баскетбол та закликаємо дівчат долучатися до цього виду спорту», - йдеться в заяві клубу.

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    Нагадаємо, раніше від групи підтримки відмовилися в команді НБА «Сан-Антоніо».

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