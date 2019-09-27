Команда баскетбольної Євроліги відмовилася від групи підтримки



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Група підтримки БК «Альба» Фейсбук

У німецькій «Альбі» вважають розваги з танцівницями архаїчними

Німецька команда баскетбольної Євроліги «Альба» оголосила про відмову від групи підтримки під час матчів.

У клубі вважають, що розваги з танцівницями не відповідають вимогам часу, коли суспільство прямує до статевої рівності.

«Під час наших домашніх виступів складається враження, що жінки у нас відповідають лише за розважальні танці, а чоловіки грають в баскетбол. Насправді ми активно розвиваємо жіночий баскетбол та закликаємо дівчат долучатися до цього виду спорту», - йдеться в заяві клубу.

Нагадаємо, раніше від групи підтримки відмовилися в команді НБА «Сан-Антоніо».