Знаменитий Ібрагімович запустив новий челлендж (відео)
Златан Ібрагімович
Твіттер
Шведський форвард копіює епізод з відомого голлівудського фільму
Шведський форвард «Лос-Анджелес Гелексі» Златан Ібрагімович запустив у соцмережах новий челлендж. Він копіює епізод з відомого голлівудського фільму «Матриця», утримуючи на собі м’яч.
Футболіст запропонував повторити трюк півзахиснику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, російському бійцю Хабібу Нугмагомедову, сербському тенісисту Новаку Джоковичу та своєму аґенту Міно Райолі.
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Matrix challenge: @paulpogba @djokernole @khabib_nurmagomedov @minoraiola SHOW ME #matrixchallenge
Нагадаємо, поточного сезону в північноамериканській МЛС 37-річний Ібрагімович забив 28 м’ячів у 27-ми поєдинках.
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