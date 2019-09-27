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    Знаменитий Ібрагімович запустив новий челлендж (відео)

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    Златан Ібрагімович - Знаменитий Ібрагімович запустив новий челлендж (відео)
    Златан Ібрагімович
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    Шведський форвард копіює епізод з відомого голлівудського фільму

    Шведський форвард «Лос-Анджелес Гелексі» Златан Ібрагімович запустив у соцмережах новий челлендж. Він копіює епізод з відомого голлівудського фільму «Матриця», утримуючи на собі м’яч.

    Футболіст запропонував повторити трюк півзахиснику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, російському бійцю Хабібу Нугмагомедову, сербському тенісисту Новаку Джоковичу та своєму аґенту Міно Райолі.

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    Matrix challenge: @paulpogba @djokernole @khabib_nurmagomedov @minoraiola SHOW ME #matrixchallenge

    Допис, поширений Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

    Нагадаємо, поточного сезону в північноамериканській МЛС 37-річний Ібрагімович забив 28 м’ячів у 27-ми поєдинках.  

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