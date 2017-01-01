Команда Гладиря іде без поразок у Лізі чемпіонів, Фесенко видав результативний матч
- 21 Грудня, 09:55
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Водночас, у клубу Яковлєва справи йдуть не найкращим чином
Команди Ліги чемпіонів ФІБА зіграли матчі 9-го туру групового етапу.
У групі A «Монако» Сергія Гладиря переміг ізраїльський «Хапоель» (Холон) – 94:64, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.
Українець за 16:06 хвилин набрав шість очок, два підбирання, три передачі. Для «Монако» це вже дев’ята поспіль перемога на груповому етапі.
У групі B італійська «Орландіна» Дениса Яковлєва програла вдома французькому Шалону – 69:79.
Яковлєв за 30:56 хв набрав сім очок, шість підбирань, одну передачу. Це вже сьома поразка «Орландіни».
Водночас, італійський «Авелліно» центрового збірної України Кирила Фесенка у запеклій боротьбі поступився вдома після двох овертаймів французькому «Нантеру» – 102:106.
Українець став найрезультативнішим у поєдинку. За 28:21 хвилин він набрав 28 очок, 11 підбирань, дві передачі та три блок-шоти.
Це п’ята поразка «Авелліно» у дев’яти матчах – четверте місце у групі D.
Нагадаємо, Фесенко розповів, що під час виступів в НБА він бувало, що і напивався.