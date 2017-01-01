  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Команда Гладиря іде без поразок у Лізі чемпіонів, Фесенко видав результативний матч

    Водночас, у клубу Яковлєва справи йдуть не найкращим чином
    Команди Ліги чемпіонів ФІБА зіграли матчі 9-го туру групового етапу. У групі A «Монако» Сергія Гладиря переміг ізраїльський «Хапоель» (Холон) – 94:64, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Українець за 16:06 хвилин набрав шість очок, два підбирання, три передачі. Для «Монако» це вже
    • 21 Грудня, 09:55
    • Розсилка
    Кирило Фесенко
    Кирило Фесенко

    Водночас, у клубу Яковлєва справи йдуть не найкращим чином

    Команди Ліги чемпіонів ФІБА зіграли матчі 9-го туру групового етапу.

    У групі A «Монако» Сергія Гладиря переміг ізраїльський «Хапоель» (Холон) – 94:64, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

    Українець за 16:06 хвилин набрав шість очок, два підбирання, три передачі. Для «Монако» це вже дев’ята поспіль перемога на груповому етапі.

    У групі B італійська «Орландіна» Дениса Яковлєва програла вдома французькому Шалону – 69:79.

    Яковлєв за 30:56 хв набрав сім очок, шість підбирань, одну передачу. Це вже сьома поразка «Орландіни».

    Водночас, італійський «Авелліно» центрового збірної України Кирила Фесенка у запеклій боротьбі поступився вдома після двох овертаймів французькому «Нантеру» – 102:106.

    Українець став найрезультативнішим у поєдинку. За 28:21 хвилин він набрав 28 очок, 11 підбирань, дві передачі та три блок-шоти.

    Це п’ята поразка «Авелліно» у дев’яти матчах – четверте місце у групі D.

    Нагадаємо, Фесенко розповів, що під час виступів в НБА він бувало, що і напивався.

    українці Ліга чемпіонів баскетбол
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ