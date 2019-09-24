Команда Марадони вдруге програла після його призначення
Дієго Марадона
independent.co.uk
На початку вересня знаменитий аргентинський форвард став тренером команди «Хімнасія» з Ла-Плати
Команда «Хімнасія» з Ла-Плати, яку тренує знаменитий у минулому нападник Дієго Марадона, програла «Тельєресу» в матчі 7-го туру чемпіонату Аргентини з футболу – 1:2.
Це вже друга поспіль поразка «Хімнасії» з часу призначення Марадони її тренером. Очолив аргентинську команду зірковий футболіст та тренер на початку вересня.
Наразі «Хімнасія» з одним очком посідає останнє 24-те місце турнірної таблиці чемпіонату Аргентини.
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