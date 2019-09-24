  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Команда Марадони вдруге програла після його призначення

    • Розсилка
    Дієго Марадона - Команда Марадони вдруге програла після його призначення
    Дієго Марадона
    independent.co.uk

    На початку вересня знаменитий аргентинський форвард став тренером команди «Хімнасія» з Ла-Плати

    Команда «Хімнасія» з Ла-Плати, яку тренує знаменитий у минулому нападник Дієго Марадона, програла «Тельєресу» в матчі 7-го туру чемпіонату Аргентини з футболу – 1:2.  

    Це вже друга поспіль поразка «Хімнасії» з часу призначення Марадони її тренером. Очолив аргентинську команду зірковий футболіст та тренер на початку вересня.

    Наразі «Хімнасія» з одним очком посідає останнє 24-те місце турнірної таблиці чемпіонату Аргентини.

    Читайте також: «Карпати» підсилилися нападником збірної Уганди, який грав в українського тренера у «Вердері»
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Дієґо Марадона
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ