Команда Марадони вдруге програла після його призначення



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Дієго Марадона independent.co.uk

На початку вересня знаменитий аргентинський форвард став тренером команди «Хімнасія» з Ла-Плати

Команда «Хімнасія» з Ла-Плати, яку тренує знаменитий у минулому нападник Дієго Марадона, програла «Тельєресу» в матчі 7-го туру чемпіонату Аргентини з футболу – 1:2.

Це вже друга поспіль поразка «Хімнасії» з часу призначення Марадони її тренером. Очолив аргентинську команду зірковий футболіст та тренер на початку вересня.

Наразі «Хімнасія» з одним очком посідає останнє 24-те місце турнірної таблиці чемпіонату Аргентини.