Команда Романа Зозулі врятувалася від вильоту завдяки пенальті на останній хвилині (відео)



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Сльози щастя Романа Зозулі Скрін-шот

Перед сезоном «Альбасете» планував поборотися за вихід у Прімеру

Команда українського нападника Романа Зозулі «Альбасете» ціною надзвичайних зусиль врятувалася від вильоту з Сеґунди.

В заключному турі баломпці грали на виїзді з «Кадісом», котрий гарантував собі друге місце і вихід у Прімеру. Щоб не понизитися в класі, «Альбасете» мусів тільки перемагати. Проте забити команді не вдавалося аж до 90-ї хвилини, коли рефері призначив у ворота господарів пенальті. Меса Майкел з позначки пробив влучно і цей м’яч дозволив команді залишитися в другому за силами дивізіоні іспанського футболу.

Зозуля, який провів на полі всі 90 хвилин, і його партнери за командою, плакали від щастя.

Зауважимо, що Роман у 38-ми матчах сезону-2019/2020 забив чотири м’ячі і мав у пасиві 10 жовтих карток.

Перед початком сезону «Альбасете» декларував наміри боротися за місце в Прімері, але в підсумку ледве втримався в дивізіоні.

Цікаво, що в квартеті невдах, які вибули з Сеґунди, виключно команди, які ще зовсім нещодавно грали у Прімері – «Нумансія», «Депортіво», «Естремадура» і «Расінґ» із Сантандера. Більше того, «Депортіво» з Ла-Коруньї був чемпіоном Іспанії-1999/2000 і однією з найкращих команд Прімери кінця ХХ сторіччя.

В Прімеру напряму вийшли «Уеска» і «Кадіс». «Сараґоса», «Альмерія», «Жирона» і «Ельче» поборяться за ще дві путівки в еліту у поєдинках плей-оф.