Команда українця Леня поступилася «Міннесоті»

Сам український баскетболіст забиває 8 очок, але це не рятує команду від поразки

Олексій Лень не зміг допомогти своїй команді перемогти «Міннесоту», поступившись з рахунком 106:115. «Міннесота» зуміла показати свій рівень в домашньому поєдинку проти «Фінікса». «Санс» не забили жодного кидка з гри в перші п'ять хвилин матчу, тому «Тімбервулвз» жодного разу не упускали



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Олексій Лень

Сам український баскетболіст забиває 8 очок, але це не рятує команду від поразки

Олексій Лень не зміг допомогти своїй команді перемогти «Міннесоту», поступившись з рахунком 106:115.

«Міннесота» зуміла показати свій рівень в домашньому поєдинку проти «Фінікса». «Санс» не забили жодного кидка з гри в перші п'ять хвилин матчу, тому «Тімбервулвз» жодного разу не упускали лідерство в рахунку.

Правда, в третій чверті «Санс» зуміли скоротити відставання в рахунку з 22 до 2 очок, але потім пропустили ривок «Вовченят» 12-0, що поставило хрест на надіях «Фінікса» здобути перемогу.

Український центровий Олексій Лень вийшов з лави запасних і отримав 16:37 ігрового часу, за які він зумів набрати 8 очок, 4 підбирання та 1 передачу при 1 втраті. Він реалізував 4 з 5 кидків в грі, а його показник корисності склав «-7».

Найрезультативнішим гравцем «Санс» став Ті Джей Уоррен з 24 очками, 9 підбираннями та 2 перехопленнями. Айзе Кенаан здорово вписався в гру «Фінікса», набравши 15 очок і 9 передач з лави, де найрезультативнішим став Трой Деніелз з 19 очками. Тайсон Чендлер вийшов в стартовому складі і зібрав 15 підбирань.

У складі «Міннесоти» феєрією став Джиммі Батлер з 32 очками та 6 підбираннями. Він забив 12 з 13 кидків з лінії і 10 з 19 з гри. Стабільний Карл-Ентоні Таунс зібрав дабл-дабл з 16 очками, 14 підбираннями та 2 блок-шотами, а Ендрю Уіггінз нарешті провів непоганий матч з 17 набраними балами.

«Міннесота» перемагає в третій грі поспіль і продовжує лідирувати в північно-західному дивізіоні, а також займає четверте місце в Західній конференції, відстаючи від «Голден Стейт» і «Х'юстона» на 6 перемог.

Джерело: sportarena.com