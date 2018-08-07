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    Команда українця Михайлюка зіграє передсезонні матчі з чемпіоном НБА

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    Святослав Михайлюк - Команда українця Михайлюка зіграє передсезонні матчі з чемпіоном НБА
    Святослав Михайлюк

    Матчі відбудуться 10 жовтня в Лас-Вегасі та 12 жовтня в Сан-Хосе

    «Лейкерс» українського захисника Святослава Михайлюка зустрінеться з чинним чемпіоном НБА «Голден Стейт» у передсезонному поєдинку.

    Про це інформує прес-служба Федерації баскетболу України.

    Матчі відбудуться 10 жовтня в Лас-Вегасі та 12 жовтня в Сан-Хосе.

    Святослав Михайлюк завершив виступи в NCAA у складі «Канзас Джейхоукс».

    «Лейкерс» обрав українця на останньому драфті НБА під 47-м номером.

    Після кількох успішних матчів у Літній лізі «Лейкерс» уклав угоду з вихованцем «Черкаських Мавп».

    Також до складу «Лейкерс» перейшов на правах вільного агента колишній форвард «Клівленда» Леброн Джеймс.

    Останні чотири сезони він грав у фіналах НБА проти «Голден Стейт».

    баскетбол НБА
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