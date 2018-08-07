Команда українця Михайлюка зіграє передсезонні матчі з чемпіоном НБА
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Розсилка
Святослав Михайлюк
Матчі відбудуться 10 жовтня в Лас-Вегасі та 12 жовтня в Сан-Хосе
«Лейкерс» українського захисника Святослава Михайлюка зустрінеться з чинним чемпіоном НБА «Голден Стейт» у передсезонному поєдинку.
Про це інформує прес-служба Федерації баскетболу України.
Матчі відбудуться 10 жовтня в Лас-Вегасі та 12 жовтня в Сан-Хосе.
Святослав Михайлюк завершив виступи в NCAA у складі «Канзас Джейхоукс».
«Лейкерс» обрав українця на останньому драфті НБА під 47-м номером.
Після кількох успішних матчів у Літній лізі «Лейкерс» уклав угоду з вихованцем «Черкаських Мавп».
Також до складу «Лейкерс» перейшов на правах вільного агента колишній форвард «Клівленда» Леброн Джеймс.
Останні чотири сезони він грав у фіналах НБА проти «Голден Стейт».