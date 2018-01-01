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    Команда українських борців вільного стилю візьме участь у турнірі в Ірані

    На змагання за Кубок Тахті поїудть 10 українських спортсменів
    8-9 лютого в Ірані, у місті Тебриз, відбудеться Кубок Тахті з вільної боротьби. Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України. Склад української команди виглядатиме наступним чином: 57 кг - Армен Аракелян 61 кг - Віталій Гурський 65 кг - Василь Шуптар 70 кг - Семен Радулов 74 кг - Іван Кусяк 79 кг - Рустам Дудаєв
    • Сьогодні, 11:40
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    На змагання за Кубок Тахті поїудть 10 українських спортсменів

    8-9 лютого в Ірані, у місті Тебриз, відбудеться Кубок Тахті з вільної боротьби.

    Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.

    Склад української команди виглядатиме наступним чином:

    57 кг - Армен Аракелян

    61 кг - Віталій Гурський

    65 кг - Василь Шуптар

    70 кг - Семен Радулов

    74 кг - Іван Кусяк

    79 кг - Рустам Дудаєв

    86 кг - Мраз Джафарян

    92 кг - Любомир Сагалюк

    97 кг - Муразі Мчедлідзе

    125 кг - Данило Картавий

    Нагадаємо, український борець греко-римського стилю Мамутов здобув срібну нагороду на турнірі в Ірані напередодні.

    Іран Збірна України спортивна боротьба
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