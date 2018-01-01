Команда українських борців вільного стилю візьме участь у турнірі в Ірані
- Сьогодні, 11:40
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На змагання за Кубок Тахті поїудть 10 українських спортсменів
8-9 лютого в Ірані, у місті Тебриз, відбудеться Кубок Тахті з вільної боротьби.
Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивної боротьби України.
Склад української команди виглядатиме наступним чином:
57 кг - Армен Аракелян
61 кг - Віталій Гурський
65 кг - Василь Шуптар
70 кг - Семен Радулов
74 кг - Іван Кусяк
79 кг - Рустам Дудаєв
86 кг - Мраз Джафарян
92 кг - Любомир Сагалюк
97 кг - Муразі Мчедлідзе
125 кг - Данило Картавий
Нагадаємо, український борець греко-римського стилю Мамутов здобув срібну нагороду на турнірі в Ірані напередодні.