Український борець Мамутов здобув срібну нагороду на турнірі в Ірані

У фіналі Февзі зміг зупинити лише представник Казахстану

На турнірі Takhti Cup 2018 з греко-римської боротьби, який завершився в Ірані, визначилися переможці та призери змагань. До вирішальних поєдинків вдалося пробитися трьом українцям. На Февзі Мамутова (67 кг) чекав поєдинок за золоту нагороду. За бронзу ж змагалися Дмитро Косенок (63 кг) і Ярослав Фільчаков (82 кг). Останнім двох не вдалося



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Февзі Мамутов

У фіналі Февзі зміг зупинити лише представник Казахстану

На турнірі Takhti Cup 2018 з греко-римської боротьби, який завершився в Ірані, визначилися переможці та призери змагань.

До вирішальних поєдинків вдалося пробитися трьом українцям. На Февзі Мамутова (67 кг) чекав поєдинок за золоту нагороду.

За бронзу ж змагалися Дмитро Косенок (63 кг) і Ярослав Фільчаков (82 кг).

Останнім двох не вдалося повернутися в Україну з медалями. Перший поступився у «бронзовій» сутичці господарю змагань, а другий – представнику Грузії.

Отож, збірна України зі змагань з греко-римської боротьби повернулася з однією нагородою.

Її виборов Мамутов, який у головному поєдинку вагової категорії до 67 кг поступився Алмату Кебіспаєву з Казахстану з рахунком 0:2.

Нагадаємо, на даному турнірі виступили вісім українців.

Також була інформація, що Беленюку соромно за умови, у яких проводяться змагання з боротьби в Україні.