  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Український борець Мамутов здобув срібну нагороду на турнірі в Ірані

    У фіналі Февзі зміг зупинити лише представник Казахстану
    На турнірі Takhti Cup 2018 з греко-римської боротьби, який завершився в Ірані, визначилися переможці та призери змагань. До вирішальних поєдинків вдалося пробитися трьом українцям. На Февзі Мамутова (67 кг) чекав поєдинок за золоту нагороду. За бронзу ж змагалися Дмитро Косенок (63 кг) і Ярослав Фільчаков (82 кг). Останнім двох не вдалося
    • Сьогодні, 08:55
    • Розсилка
    Февзі Мамутов
    Февзі Мамутов

    У фіналі Февзі зміг зупинити лише представник Казахстану

    На турнірі Takhti Cup 2018 з греко-римської боротьби, який завершився в Ірані, визначилися переможці та призери змагань.

    До вирішальних поєдинків вдалося пробитися трьом українцям. На Февзі Мамутова (67 кг) чекав поєдинок за золоту нагороду.

    За бронзу ж змагалися Дмитро Косенок (63 кг) і Ярослав Фільчаков (82 кг).

    Останнім двох не вдалося повернутися в Україну з медалями. Перший поступився у «бронзовій» сутичці господарю змагань, а другий – представнику Грузії.

    Отож, збірна України зі змагань з греко-римської боротьби повернулася з однією нагородою.

    Її виборов Мамутов, який у головному поєдинку вагової категорії до 67 кг поступився Алмату Кебіспаєву з Казахстану з рахунком 0:2.

    Нагадаємо, на даному турнірі виступили вісім українців.

    Також була інформація, що Беленюку соромно за умови, у яких проводяться змагання з боротьби в Україні.

    Іран спортивна боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ