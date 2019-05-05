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    Команда українського півзахисника виборола 50-й чемпіонський титул (відео)

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    &laquo;Селтик&raquo;&nbsp; - Команда українського півзахисника виборола 50-й чемпіонський титул (відео)
    «Селтик» 
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    «Селтик» Мар’яна Шведа восьме поспіль став чемпіоном Шотландії

    «Селтик» розгромив «Абердин» у матчі 36-го туру чемпіонату Шотландії. Перемога принесла команді восьмий поспіль та ювілейний 50-й в історії чемпіонський титул.

    До того «Селтик» переміг у Кубку та Суперкубку Шотландії. Команда третій сезон поспіль здобуває потрійну перемогу.

    Нагадаємо, на початку року «Селтик» уклав довготривалу угоду з українським півзахисником «Карпат» Мар’яном Шведом. Наразі футболіст залишається у Львові на правах оренди.

    «Абердин» - «Селтик» - 0:3
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