Команда українського півзахисника виборола 50-й чемпіонський титул (відео)



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«Селтик» Мар’яна Шведа восьме поспіль став чемпіоном Шотландії

«Селтик» розгромив «Абердин» у матчі 36-го туру чемпіонату Шотландії. Перемога принесла команді восьмий поспіль та ювілейний 50-й в історії чемпіонський титул.

До того «Селтик» переміг у Кубку та Суперкубку Шотландії. Команда третій сезон поспіль здобуває потрійну перемогу.

Нагадаємо, на початку року «Селтик» уклав довготривалу угоду з українським півзахисником «Карпат» Мар’яном Шведом. Наразі футболіст залишається у Львові на правах оренди.