Команда Вищої ліги з баскетболу підсилилася екс-гравцем збірної України



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Станіслав Завадський

В Україні баскетболіст також виступав за «Будівельник», у складі якого став чемпіоном, та за «Черкаські Мавпи»

Львівська «Політехніка» уклала угоду з 31-річним колишнім центровим збірної України Станіславом Завадським.

Минулий сезон баскетболіст починав у складі южненського «Хіміка», але так і не зіграв жодного матчу через хворобу.

В Україні Завадський також виступав за «Будівельник», у складі якого став чемпіоном, та за «Черкаські Мавпи».

Викликався до складу збірної України, з якою готувався до чемпіонату світу 2014 року.

Раніше повідомлялося, що БК «Одеса» підписав угоди з двома українськими баскетболістами.

Джерело: Галичина спортивна