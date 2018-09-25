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    Команда Вищої ліги з баскетболу підсилилася екс-гравцем збірної України

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    Станіслав Завадський - Команда Вищої ліги з баскетболу підсилилася екс-гравцем збірної України
    Станіслав Завадський

    В Україні баскетболіст також виступав за «Будівельник», у складі якого став чемпіоном, та за «Черкаські Мавпи»

    Львівська «Політехніка» уклала угоду з 31-річним колишнім центровим збірної України Станіславом Завадським.

    Минулий сезон баскетболіст починав у складі южненського «Хіміка», але так і не зіграв жодного матчу через хворобу.

    В Україні Завадський також виступав за «Будівельник», у складі якого став чемпіоном, та за «Черкаські Мавпи».

    Викликався до складу збірної України, з якою готувався до чемпіонату світу 2014 року.

    Раніше повідомлялося, що БК «Одеса» підписав угоди з двома українськими баскетболістами.

    Джерело: Галичина спортивна

    баскетбол
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