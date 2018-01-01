Команди Гвоздика й Альвареса не домовилися про бій: WBC оголосила торги

12 січня стане відомо, яка з команд буде організовувати поєдинок

У грудні президент WBC Маурісіо Сулейман офіційно підтвердив, що прийнято рішення про проведення турніру за звання чемпіона світу у напівважкій вазі (до 79,4 кг). Чинний чемпіон Адоніс Стівенсон (29-1, 24 КО), який не проводив обов'язкових захистів з листопада 2013 року, проведе ще один добровільний захист – проти екс-чемпіона світу у двох



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Гвоздик

12 січня стане відомо, яка з команд буде організовувати поєдинок

У грудні президент WBC Маурісіо Сулейман офіційно підтвердив, що прийнято рішення про проведення турніру за звання чемпіона світу у напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Чинний чемпіон Адоніс Стівенсон (29-1, 24 КО), який не проводив обов'язкових захистів з листопада 2013 року, проведе ще один добровільний захист – проти екс-чемпіона світу у двох вагових категоріях Баду Джека (22-1-2, 13 КО ).

А обов'язковий претендент, №1 рейтингу WBC Елейдер Альварес (23-0, 11 КО) зустрінеться з другим номером рейтингу Олександром Гвоздиком (14-0, 12 КО).

За задумом WBC переможці пар повинні визначити чемпіона у термін до липня 2018 року.

Згідно зі словами Маурісіо Сулеймана, командам Гвоздика й Альвареса не вдається домовитися про поєдинок.

Функціонер запланував на 12 січня промоутерські торги – сторона, що запропонує вищу ставку, отримає першочергове право організувати поєдинок.

Українець Олександр Гвоздик боксує за промоутерську компанію Боба Арума (Top Rank), а колумбієць Елейдер Альварес є підопічним промоутера Івона Мішеля (GYM Promotions).

Арум працює з телеканалом ESPN, Івон Мішель співпрацює з Showtime.

Джерело: vringe.com