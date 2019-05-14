Команді українця Зінченка загрожує дискваліфікація в Лізі чемпіонів



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«Манчестер Сіті» Wall Street Journal

«Манчестер Сіті» можуть відсторонити від єврокубків за фінансові порушення

«Манчестер Сіті» можуть відсторонити від участі в єврокубках через фінансові порушення в клубі. Наразі УЄФА проводить розслідування стосовно чемпіона Англії.

Слідча палата УЄФА з фінансового контролю має намір запросити річну дискваліфікацію для «Манчестер Сіті» в Лізі чемпіонів, інформує The New York Times.

Нагадаємо, у складі «Манчестер Сіті» виступає гравець збірної України Олександр Зінченко.

Напередодні Зінченко став разом з командою чемпіоном Англії.

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