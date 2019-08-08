Конголезький форвард не хоче переходити до Росії через расизм



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Яннік Боласі The Sun

Футболіст англійського «Евертона» заперечив можливість трансферу до московського ЦСКА

Конголезький форвард англійського «Евертона» Яннік Боласі заперечив можливість переходу до московського ЦСКА. Футболіст написав у коментарі в мережі Твіттер, що побоюється такого ж ставлення до себе, як до бразильського форварда «Зеніта» Малкома.

Прихильники газпромівського клубу вітали темношкірого гравця команди глузливою подякою на адресу керівництва за «вірність традиціям». Багато оглядачів та фахівців вважають такий вчинок вболівальників «Зеніта» проявом расизму.

Боласі виступає за національну збірну ДР Конго, у складі якої став бронзовим призером Кубка Африки 2015 року.